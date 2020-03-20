Шашлыки на природе и торговля "с рук": украинцы упрямо игнорируют карантин (фото, видео)

В Украине далеко не все прислушались к призыву оставаться дома и без необходимости не выходить на улицу во время карантина.

Далеко не все украинцы прислушались к многочисленным призывам оставаться дома и придерживаться правил карантина на время действия в стране ограничительных мер в связи с распространением опасного коронавируса нового типа.

Читайте такжеВ Житомире отменили льготный проезд для пенсионеров на период карантинаКак сообщает Национальная полиция, по состоянию на 20 марта уже составлено 405 административных протоколов и начато шесть уголовных производств за нарушение правил карантина.

Больше всего при этом нарушений выявлено в Днепропетровской области (75 протоколов). Также нарушения выявлены в Киеве (31), Киевской (32), Донецкой (62), Запорожской (25), Херсонской (21), Сумской (20), Волынской (16), Винницкой (14), Львовской (12), а также в Николаевской (11), Кировоградской (9), Харьковской (5) и Закарпатской (3) областях.

В Киеве суд уже даже вынес первое решение по этому поводу – местную жительницу за нарушение правил карантина оштрафовали на 17 тысяч гривень. Она решила, что общенациональный карантин – это не повод, чтобы останавливать торговлю, и продолжала продавать продукты с рук.

По сообщениям из соцсетей, некоторые из киевлян воспользовались ситуацией, чтобы отдохнуть на природе с шашлыком и выпивкой.

О том, что количество людей на улицах не уменьшилось, могут свидетельствовать и очереди на остановках общественного транспорта, а также то и дело вспыхивающие конфликты между пассажирами и перевозчиками, которые не справляются с пассажиропотоком из-за неработающего метро.

Не лучше ситуация наблюдается в Ужгороде Видео о том, как живет город сегодня, у себя на странице в Facebook опубликовал местный журналист Виталий Глагола.

«Для многих – это просто лишние солнечные выходные. Между тем в Италии по 500 погибших в сутки. Чтобы у нас не было так же, пожалуйста, оставайтесь дома и без необходимости не выходите на улицу», – отметил он в подписи к видео.

Ранее УНИАН писал, как в Одессе протестующие против карантинных ограничений горожане повредили два троллейбуса и избили водителя.

А в Киеве разъяренный пассажир вышвырнул из троллейбуса контролера.