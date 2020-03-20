В Одессе из-за карантинных ограничений горожане повредили два троллейбуса и избили водителя

Таким образом местные жители протестовали из-за недопуска в трамваи и троллейбусы более 10 человек.

Сегодня в Одессе из-за карантинных ограничений, введенных из-за угрозы распространения коронавируса, горожане повредили два троллейбуса и избили водителя общественного транспорта.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе коммунального предприятия «Одесгорэлектротранс», из-за ограничений (не более 10 человек в салоне) в пятницу произошло несколько конфликтов, из-за которых пришлось вызывать полицию.

Один инцидент произошел в Киевском районе города, на ул. Архитекторской, где пассажирка, которую не пустили в троллейбус маршрута №12, избила женщину-водителя.

Злоумышленница скрылась, на место происшествия вызвали сотрудников полиции.

Как отмечается, водитель троллейбуса пребывает в стрессовом состоянии.

«Произошло еще два инцидента, во время которых повреждены два троллейбуса маршрута №10», - рассказали в пресс-службе.

В частности, в центре города - на ул. Приморской улице – мужчина с силой оттянул дворники на лобовом стекле троллейбуса и отпустил, в результате чего треснуло стекло.

Во время второго инцидента хулиганы разбили зеркало бокового вида.

На предприятии подчеркнули, что обе поврежденные машины – новые троллейбусы типа «БКМ».

«К большому сожалению, работники предприятия, особенно водители и кондукторы, столкнулись с откровенно хулиганскими и аморальными поступками со стороны пассажиров - угрозы и запугивания, издевательства и избиение. Страдают не только люди, но и техника, в которую бросают камни, сбивают зеркала. Это уже не говоря о задержках движения», - акцентировали в пресс-службе.

Представитель предприятия подчеркнул, что в случае применение физического насилия к работникам и препятствования движения будут вызывать полицию, которая привлечет виновных к ответственности. Подчеркивается, что хулиганство не ускоряет, а наоборот - парализует работу подвижного состава.

Кроме того, поврежденный транспорт, в частности, вышеназванные два троллейбуса сняты с маршрутов. На их ремонт уйдет несколько дней.

Как сообщал УНИАН, с 19 марта в Одессе в городской электротранспорт начали пускать не более 10 человек. Вчера в городе люди из-за этого массово перекрывали движение электротранспорта, что привело почти к многочисленным (около 80) задержкам в движении.

Справка УНИАН. В Одессе автобусными пассажирскими перевозками занимаются частные предприятия, в ведении города – пассажирский электротранспорт (трамваи и троллейбусы).