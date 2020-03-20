В Киеве призвали представителей всех церковных конфессий соблюдать ограничения, чтобы не способствовать распространению коронавируса

Мэр Киева считает, что церкви должны придерживаться введенных властями мер, чтобы не подвергать людей опасности.

Мэр Киева Виталий Кличко призвал представителей всех церковных конфессий соблюдать ограничения, чтобы не способствовать распространению коронавируса.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал на брифинге.

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Кличко сообщил, что во время встречи «обратился к представителям всех конфессий» сделать все для того, чтобы «придерживаться необходимых ограничений» во избежание инфицирования верующих.

Мэр Киева напомнил, что в Украине церковь отделена от государства, но «в такие времена, я убежден, надо соблюдать меры, которые ввела власть, чтобы не подвергать опасности людей».

По словам Кличко, главы нескольких церквей, в частности УГКЦ призвали верующих оставаться дома из-за угрозы распространения коронавируса и слушать трансляцию богослужений по телевидению, радио, в Интернете. «А Вселенский патриарх Варфоломей благословил прекращение служб в приходах до конца пандемии», - добавил Кличко