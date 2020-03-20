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В Киеве призвали представителей всех церковных конфессий соблюдать ограничения, чтобы не способствовать распространению коронавируса

13:20, 20 марта 2020
Общество
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Кличко призвал представителей всех церковных конфессий придерживаться ограничений, чтобы не способствовать распространению коронавируса / фото УНИАН

Мэр Киева Виталий Кличко призвал представителей всех церковных конфессий соблюдать ограничения, чтобы не способствовать распространению коронавируса.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал на брифинге.

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Кличко сообщил, что во время встречи «обратился к представителям всех конфессий» сделать все для того, чтобы «придерживаться необходимых ограничений» во избежание инфицирования верующих.

Мэр Киева напомнил, что в Украине церковь отделена от государства, но «в такие времена, я убежден, надо соблюдать меры, которые ввела власть, чтобы не подвергать опасности людей».

По словам Кличко, главы нескольких церквей, в частности УГКЦ призвали верующих оставаться дома из-за угрозы распространения коронавируса и слушать трансляцию богослужений по телевидению, радио, в Интернете. «А Вселенский патриарх Варфоломей благословил прекращение служб в приходах до конца пандемии», - добавил Кличко

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