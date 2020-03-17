В Киеве запретили продуктовые ярмарки и рынки

Соответствующее уточнение было принято сегодня на заседании комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

В Киеве продуктовым ярмаркам и рынкам запрещено работать в период действия ограничительных и профилактических мер в городе.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге заявил первый заместитель председателя КГГА Николай Поворозник.

По его словам, сегодня в КГГА состоялось заседание комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, на котором принят ряд решений по введению ограничений в Киеве.

"Уточнение, которые были сделаны на комиссии ТЭБ и ЧС: продуктовым ярмаркам и рынкам запрещено работать в период ограничительных и профилактических мер", - сказал Поворозник.