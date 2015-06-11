Пожар на нефтехранилище под Киевом практически ликвидирован - СМИ

Пожар на нефтебазе в с. Крячки Васильковского района Киевской обл. практически ликвидирован. Об этом сообщает корреспондент "112 Украина".

Как сообщает ГосЧС, по состоянию на 6:00 11 июня остается гореть одна емкость с топливом. К ликвидации пожара привлечены 303 спасателя и 45 единиц техники.

По сообщению корреспондента, за ночь дым в результате горения нефтепродуктов распространился практически по всей области, начиная от Белой Церкви, Умани. Сейчас продвигается на Запад - за 20 км от Киева "стоит большое облако".

Читайте такжеЭкологи призвали власть не продлевать запрет на проведение проверок в сфере защиты природы

Накануне вечером на нефтебазе взорвались около 5 цистерн с топливом.

Напомним, пожар на нефтебазе в с. Крячки Васильковского района Киевской области возник в понедельник, 8 июня. Загорелся резервуар с топливом объемом 900 кубометров. Огнем были охвачены 16 резервуаров из 17.

В результате пожара погибли четыре человека: трое спасателей и один сотрудник нефтебазы. Также известно о 12 пострадавших, которые находятся в областной больнице столицы, ожоговом центре и больнице в Василькове.

По факту гибели людей во время пожара МВД открыло дело по ст. 275 Уголовного кодекса. Ранее также сообщалось об открытом деле по ст. 273. В МВД уже сообщили, что нефтебаза не была введена в эксплуатацию должным образом.

Вечером 9 июня глава МВД Арсен Аваков сообщил, что эпицентр возгорания на нефтебазе под Киевом локализован.