Аваков: эпицентр огня на нефтебазе локализован

22:33, 09 июня 2015
Общество
4348 0

Эпицентр пожара на нефтебазе под Киевом локализован, продолжается выгорание.

Пожар локализован / twitter.com/AvakovArsen

Об этом сообщил министр внутренних дел Украины Арсен Аваков на своей странице в Twitter.

«Эпицентр огня локализован. Будет выгорать несколько часов», - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, вечером 8 июня на нефтебазе "БРСМ-Нафта" в Васильковском районе Киевской области вспыхнул пожар. Сегодня около 8 утра на нефтебазе произошел мощный взрыв.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter