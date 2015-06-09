Аваков: эпицентр огня на нефтебазе локализован

Об этом сообщил министр внутренних дел Украины Арсен Аваков на своей странице в Twitter.

«Эпицентр огня локализован. Будет выгорать несколько часов», - говорится в сообщении.

Эпицентр огня. Локализован. Выгорает. Будет выгорать несколько часов.. pic.twitter.com/i4XWPC3lFD — Arsen Avakov (@AvakovArsen) 9 июня 2015

Как сообщал УНИАН, вечером 8 июня на нефтебазе "БРСМ-Нафта" в Васильковском районе Киевской области вспыхнул пожар. Сегодня около 8 утра на нефтебазе произошел мощный взрыв.