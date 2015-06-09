Аваков: эпицентр огня на нефтебазе локализован
22:33, 09 июня 2015Общество
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Эпицентр пожара на нефтебазе под Киевом локализован, продолжается выгорание.
Пожар локализован / twitter.com/AvakovArsen
Об этом сообщил министр внутренних дел Украины Арсен Аваков на своей странице в Twitter.
«Эпицентр огня локализован. Будет выгорать несколько часов», - говорится в сообщении.
Эпицентр огня. Локализован. Выгорает. Будет выгорать несколько часов.. pic.twitter.com/i4XWPC3lFD
— Arsen Avakov (@AvakovArsen) 9 июня 2015
Как сообщал УНИАН, вечером 8 июня на нефтебазе "БРСМ-Нафта" в Васильковском районе Киевской области вспыхнул пожар. Сегодня около 8 утра на нефтебазе произошел мощный взрыв.
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