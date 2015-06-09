На нефтебазе под Киевом обнаружили тела трех спасателей, которые считались пропавшими без вести

В Васильковском районе Киевской области, где горит нефтебаза, найдены тела 3 спасателей, числившихся пропавшими без вести.

Об этом сообщил глава МВД Арсен Аваков на своей странице в Twitter.

"Увы.. Обнаружили тела трех погибших МЧСников.. Ребята погибли, бесстрашно борясь с огнем. Честь и память!" - написал он.

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Напомним, ранее сообщалось, что при взрыве на нефтебазе под Киевом погиб 1 и пострадали 14 человек, из которых семь работников ГСЧС Украины.

Как сообщал УНИАН, вечером 8 июня вспыхнул пожар на нефтебазе "БРСМ-Нафта" вблизи с. Глеваха Васильковского района Киевской области.

Сегодня около 8 утра на нефтебазе произошел мощный взрыв. Глава МВД Арсен Аваковсообщил о шестерых госпитализированных с ожогами пожарных.