На нефтебазе под Киевом обнаружили тела трех спасателей, которые считались пропавшими без вести
Аваков сообщил о погибших сотрудниках МЧС.
В Васильковском районе Киевской области, где горит нефтебаза, найдены тела 3 спасателей, числившихся пропавшими без вести.
Об этом сообщил глава МВД Арсен Аваков на своей странице в Twitter.
"Увы.. Обнаружили тела трех погибших МЧСников.. Ребята погибли, бесстрашно борясь с огнем. Честь и память!" - написал он.
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Напомним, ранее сообщалось, что при взрыве на нефтебазе под Киевом погиб 1 и пострадали 14 человек, из которых семь работников ГСЧС Украины.
Как сообщал УНИАН, вечером 8 июня вспыхнул пожар на нефтебазе "БРСМ-Нафта" вблизи с. Глеваха Васильковского района Киевской области.
Сегодня около 8 утра на нефтебазе произошел мощный взрыв. Глава МВД Арсен Аваковсообщил о шестерых госпитализированных с ожогами пожарных.
Увы.. обноружили тела трех погибших мчсников.. Ребята погибли бесстрашно борясь с огнем. Честь и память!
— Arsen Avakov (@AvakovArsen) June 9, 2015