Комплекс сооружений горящей нефтебазы под Киевом построен незаконно - МВД

Об этом сообщает пресс-служба МВД Украины.

"Комплекс сооружений для хранения, перегрузки, отпуска нефти и нефтепродуктов, принадлежащий компании "БРСМ-нафта", был построен без оформления разрешительных документов и не введен в эксплуатацию должным образом, что может свидетельствовать о незаконном изготовлении и хранении в течение длительного времени фальсифицированных подакцизных нефтепродуктов, в том числе - бензина", - отмечается в сообщении.

Читайте такжеСпасатели озвучили причины быстрого распространения огня на нефтебазе под Киевом

В пресс-службе МВД отметили, что это первые результаты досудебного следствия в рамках уголовного производства, открытого по факту нарушения правил безопасности на объектах хранения нефтепродуктов, которые повлекли тяжкие последствия и гибель людей.

Следствие проводится Главным следственным управлением МВД Украины по признакам уголовного правонарушения, предусмотренного ст. 273 Уголовного кодекса Украины "Нарушение правил безопасности на взрывоопасных предприятиях или во взрывоопасных цехах". Данная статья предусматривает наказание в виде ограничения свободы на срок до пяти лет или лишение свободы на срок от двух до десяти лет с лишением права занимать определенные должности, или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

Ответственными за нарушение правил безопасности являются лица, на которых возложена обязанность соблюдения этих правил.

В настоящее время следствием проводятся первоочередные (в том числе розыскные) мероприятия по установлению всех обстоятельств совершения преступления и причастных лиц.

Как сообщал УНИАН, пожар на нефтебазе "БРСМ-Нафта" в Васильковском районе Киевской области вспыхнул вечером 8 июня. Известно о пяти погибших и 12 пострадавших.

Тушение пожара продолжается до сих пор.

9 июня секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов заявил об открытии уголовного производства о незаконности размещения двух нефтебаз рядом с военной частью в Васильковском районе Киевской области.

В частности, по словам Турчинова, кроме открытия уголовных дел, связанных с возникновением пожаров и гибелью людей, также "открыто уголовное дело о незаконности расположения двух нефтебаз в непосредственной близости от воинской части".