Апелляционный суд не поверил 18-летней девушке из "Айдара", которую обвиняют в нападении на пост ГАИ

Апелляционный суд Киева оставил без изменений решение Днепровского райсуда от 6 мая - два месяца под стражей или залог в 3 млн 654 тыс. гривен, говорится в сюжете ТСН.

Ее обвиняют в пособничестве в обстреле Быковнянского поста ГАИ 2 мая. Ни один милиционер тогда не пострадал.

18-летняя Вита Заверуха служила в первом составе батальона "Айдар", имеет две контузии. Сейчас ее содержат в одиночной камере изолятора временного содержания МВД.

Читайте такжеУбийство милиционеров в Киеве: подозреваемая жалуется на давление со стороны силовиков

Подозреваемая свою вину полностью отрицает, процесс считает предвзятым.

"Я не знала, что будет какое-то нападение, возможно ли это вообще. Мне никто ни о чем не сообщал, передо мной никто ни за что не отчитывается", - сказала она в суде.

Сторона обвинения от комментариев отказалась. Напомним, сообщники Заверухи, кроме обстрела поста ГАИ, обвиняются в нападении на заправку и убийстве двух милиционеров.