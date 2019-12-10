Дело эксклавы НАПК Натальи Корчак назначили к рассмотрению по существу

Корчак обвиняют в том, что в декларации за 2016 год она не указала, что имела в постоянном пользовании легковой автомобиль стоимостью 544,39 тыс. грн, который принадлежит матери ее мужа.

Высший антикоррупционный суд назначил к рассмотрению по существу уголовное производство по обвинению бывшей главы Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции Натальи Корчак в декларировании недостоверной информации.

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Как передает корреспондент УНИАН, завершилось подготовительное заседание Высшего антикорсуда по делу Корчак, обвиняемой по ст. 366-1 Уголовного кодекса Украины.

На подготовительном заседании суд отказался удовлетворить ходатайство адвоката Корчак Андрея Федура об отводе коллегии судей. Также Федуру было отказано в допросе свидетелей - руководителя Специальной антикоррупционной прокуратуры Назара Холодницкого и директора НАБУ Артема Сытника.

Вместо этого суд удовлетворил ходатайство прокурора САП Максима Кравченко о допросе 12 свидетелей, среди которых члены семьи Корчак.

Также прокурор кратко изложил суть обвинительного акта. Согласно документу, Корчак в декларации за 2016 год не указала, что имела в постоянном пользовании легковой автомобиль стоимостью 544,39 тыс. грн, который принадлежит матери ее мужа.

Прокурор уверен, что такие ее действия содержат состав преступления, предусмотренного ст. 366-1 УК, а также нанесли ущерб репутации НАПК, поскольку в 2016 году Корчак возглавляла агентство, но сама нарушила закон.

В свою очередь Корчак заявила, что не видит в своих действиях состава преступления, и считает, что закон о декларировании в то время был выписан таким образом, что не требовал от нее декларировать автомобиль члена семьи, которым она пользовалась.

Также Корчак добавила, что это уголовное дело является местью со стороны Сытника.

Следующее заседание по делу Корчак назначено на 27 января 2020 года.