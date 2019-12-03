Детективы НАБУ сообщили о подозрении куму Трубы (фото)

Экс-чиновнику инкриминируют мошенничество и пособничество в предоставлении неправомерной выгоды.

Детективы Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) сообщили о подозрении бывшему начальнику Главного следственного управления Генеральной прокуратуры (ГПУ) и предпринимателю, которых уличили в получении 75 тысяч долларов США взятки.

Об этом сообщает пресс-служба Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП).

Читайте такжеАргумент сменить руководство ГБР: Зеленский прокомментировал обыски у кума ТрубыУказанным лицам инкриминировано совершение преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 27, ч. 4 ст. 369 Уголовного кодекса Украины, то есть мошенничество и пособничество в предоставлении неправомерной выгоды.

«Сейчас решается вопрос об избрании подозреваемым мер пресечения. Следствие продолжается», – отметили в САП.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 3 декабря, в НАБУ заявили о задержании экс-начальника Главного следственного управления ГПУ и предпринимателя в сфере строительства по подозрению в возможном мошенничестве и пособничестве в предоставлении неправомерной выгоды руководителя одного из правоохранительных органов.

По данным источников УНИАН речь идет, в частности о бывшем начальнике Главного следственного управления ГПУ Игоря Щербину, которого СМИ связывают с директором Государственного бюро расследований (ГБР) Трубой.

Следствие установило, что бывший чиновник ГПУ при посредничестве предпринимателя в сфере строительства требовал от одной из столичных компаний-застройщиков 150 тысяч долларов неправомерной выгоды якобы для дальнейшей передачи руководителю одного из правоохранительных органов. Тот в обмен на деньги якобы должен был обеспечить закрытие уголовного производства, которое расследуется территориальным управлением этого органа относительно действий упомянутой компании.