Готовимся к новогодним праздникам: рецепт рождественского кекса с орехами и сухофруктами (видео)

Зимние праздники не обходятся без сладкой выпечки, а знаменитый кекс давно стал символом Рождества.

В каждой стране есть свои праздничные сладости, однако рождественский кекс с сухофруктами и орехами считается наиболее вкусным десертом Рождества.

Современные хозяйки уже не выдерживают сухофрукты в алкоголе так долго и не выпекают кекс четыре часа. Рецепты рождественских кексов упрощенные для нашего удобства, поэтому они требуют меньше времени, что, к счастью, совсем не сказывается на их вкусе.

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Как приготовить кекс в домашних условиях

В чашку насыпаем 1 ст.л черного чая и заливаем кипятком, даем завариться.

50 г грецких орехов режем на мелкие кусочки (можно взять любые другие орехи). 100 г кураги и 100 г изюма заливаем кипятком на 10 минут. Затем сливаем воду и сушим бумажным полотенцем. Нарезаем курагу небольшими кусочками.

В миску высыпаем курагу, изюм, орехи и засыпаем 1 ст.л муки, все хорошо перемешиваем.

Берем 200 г муки и добавляем 1 ч.л молотого имбиря, 1 ч.л молотой корицы и 3 ч.л молотого мускатного ореха. Снова все хорошо перемешиваем.

2 яйца разделяем на белок и желток. В желтки добавляем 100 г сахара и полстакана жидкого меда, все взбиваем миксером. Затем в массу досыпаем 1 ч.л соды и снова все взбиваем.

В массу в 4 подхода добавляем уже подготовленную мучную смесь, чай и 1/3 стакана подсолнечного масла. В взбитое тесто добавляем ранее подготовленные сухофрукты и снова хорошо перемешиваем.

В отдельной посуде взбиваем белки с щепоткой соли. Взбитые белки добавляем в тесто и хорошо перемешиваем.

Готовое тесто перекладываем в форму для выпечки, застеленную пергаментной бумагой. Запекаем сначала 50 минут при 180 градусах, затем 30 минут при 160 градусах. Готовый кекс по желанию можно украсить на свой вкус.

Приятного аппетита и хорошего Рождества!