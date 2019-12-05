Рождество 25 декабря: в ПЦУ рассказали, когда поменяют дату празднования

Епифаний объяснил, что нужно для реформы календаря.

Православная церковь Украины не против изменения церковного календаря, но там считают, что сейчас для этого "не время". Такое решение может быть принято, когда будет готов народ.

Об этом рассказал глава ПЦУ Епифаний в интервью ВВС-Украина.

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Для смены календаря, по словам митрополита Епифания, пока нет поддержки со стороны украинского общества. Он отметил, что в социальных сетях можно увидеть "некоторую эйфорию" по данному поводу, "но, к сожалению, не все люди, которые пишут и поддерживают реформу в Facebook, так же активно посещают храмы".

"Есть еще одна проблема – Московский патриархат будет использовать этот повод для разделения и указывать своим прихожанам – "видите, они не православные, они празднуют согласно "католическому календарю" и так далее", – заявил глава ПЦУ.

Епифаний добавил, что в будущем ПЦУ намерена осуществлять просветительскую работу в данном направлении. В то же время он отметил, что реформа календаря касается не только смены даты празднования Рождества, но и всех главных праздников.

"Мы в целом не против, но это не зависит только от меня как предстоятеля. Это должно быть соборное решение ПЦУ. Когда созреем до этого, посмотрим, что народ готов – и перейдем", – подчеркнул митрополит Епифаний.

Как сообщал УНИАН, ранее в ПЦУ заявили, что могут сменить юлианский календарь, по которому ныне отмечает религиозные праздники, на григорианский. Это будет означать, что празднование Рождества с 7 января могут перенести на 25 декабря.