В Одессе усилят меры безопасности в связи с годовщиной гибели людей 2 мая

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом на встрече с родственниками погибших заявил председатель Одесской областной государственной администрации Игорь Палица.

На встрече также присутствовали председатель Одесского облсовета Михаил Шмушкович, мэр Одессы Геннадий Труханов, начальник Управления СБУ в Одесской области Сергей Батраков, начальник регионального главка МВД Иван Катеринчук.

Палица отметил, что местная власть не намерена запрещать массовые мероприятия, если на их проведение поданы официальные заявки.

2 мая в городе порядок будут обеспечивать несколько тысяч сотрудников правоохранительных органов, в том числе из других городов Украины. Куликово поле будет охранять милиция, проход на площадь предполагается организовать через рамки металлоискателей. Запрещено проносить звуковое и другое оборудование, а также крупногабаритные предметы.

«Но предупреждаю всех, никто не даст использовать трагедию как пиар. Меры безопасности в эти дни будут повышены. Отнеситесь к этому с пониманием. Никто не будет запрещать доступ к местам гибели ваших родных - Дерибасовская улица, центр города и Куликово поле. Но там не место никаким противостояниям», - заявил председатель ОГА.

Он отметил, что власть максимально старалась обеспечить порядок на Куликовом поле в течение года, хотя было много провокаций «в том числе и таких, когда родные погибших, их трагедии использовались политиканами, которые обслуживали интересы страны-агрессора».

Начальник регионального главка МВД Катеринчук также сообщил, что Генеральная прокуратура открыла против представителей Главного управления ГСЧС области уголовное производство, расследование продолжается. Руководство структуры уволено. Также под следствием находятся около 10 бывших сотрудников милиции.

Мэр Одессы Труханов также напомнил, что 2 мая, согласно распоряжению городского головы от 5 мая 2014 года, в городе объявлен День траура.

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Как сообщал УНИАН, в Одессу для охраны общественного порядка во время майских праздников дополнительно привлекут 1 тыс. правоохранителей из других регионов Украины. Правопорядок в городе будут обеспечивать более 3,3 тыс. человек, включая 450 представителей общественных организаций.

Ранее премьер-министр Украины Арсений Яценюк заявил, что на майские праздники в Киеве, Одессе, Харькове и Днепропетровске организуют усиленные патрули.

2 мая 2014 года в Одессе произошли столкновения между пророссийскими и проукраинскими активистами. Сразу в центре города погибло несколько человек. После этого проукраинские активисты пришли на Куликово поле, в лагерь пророссийски настроенных граждан. В расположенном на Куликовом поле Доме профсоюзов, в котором находилось много людей, начался пожар, во время которого также погибли граждане. Всего 2 мая пострадало более 200 людей, погибло 48 человек.