На майские праздники в Киеве, Одессе, Харькове и Днепропетровске организуют усиленные патрули - Яценюк

Правительство усилит меры безопасности на улицах городов и сел страны и организует усиленные патрули сотрудников милиции и Национальной гвардии в Киеве, Одессе, Харькове и Днепропетровске.

Об этом заявил в эфире телеканала «Украина» премьер-министр Украины Арсений Яценюк.

«Я не могу никого обвинять, потому что это будет неправильно, но идет нагнетание ситуации. И делается это перед майскими праздниками антиукраинскими силами по классическому российскому сценарию дестабилизации страны”, - сказал Яценюк.

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”При этом очень важно усилить меры перед майскими праздниками и перед празднованием 70-летия завершения Второй мировой войны. Нами принято несколько решений. Будут выведены на улицы усиленные патрули МВД и Национальной гвардии по таких городах как Киев, Одесса, Днепропетровск, Харьков. Возможно по другим точкам, где мы увидим, что есть вероятность обострения и провокаций», - отметил премьер.

Он также добавил, что в настоящее время правоохранительные органы уже занимаются громкими делами, в частности делами об убийствах журналиста Олеся Бузины и бывшего народного депутата, одного из организаторов Антимайдана Олега Калашникова.

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«Есть оперативная группа, в состав которой входят лучшие специалисты Генеральной прокуратуры и Министерства внутренних дел. Расследование под постоянным контролем, и думаю, что это расследование будет завершено и убежден, что преступники будут найдены», - заверил Яценюк.