В ВОЗ решили не запрещать электронные сигареты

По результатам 16-й Всемирной конференции Всемирной организации здравоохранения «Табак или здоровье» эксперты ВОЗ заявили, что нужно сохранить возможность использования электронных сигарет для снижения уровня табакокурения.

"Необходимы дальнейшие научные исследования (влияния электронных сигарет на здоровье населения), но, тем не менее, не нужно закрывать двери для использования электронных сигарет как потенциального инструмента сокращения уровня курения", – сообщает официальный сайт конференции.

"Электронные сигареты могут стать механизмом, который позволит людям бросить курить", – заявил на конференции директор программ Tobacco Free Initiative Всемирной организации здравоохранения Арманд Перуджа.

Сотрудник Центра Онасиса по кардиологической хирургии (Афины, Греция) Константинос Фарсалинос презентовал исследование по использованию электронных сигарет в США и странах Европы, которое охватывало около 19 500 человек.

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"Исследование показало, что 81% респондентов бросили курить с помощью электронных сигарет. При этом значительная часть отказалась от курения обычных табачных изделий уже в течение первого месяца использования электронных сигарет", – рассказал Константинос Фарсалинос.

По словам греческого исследователя, «если хотя бы 3% курильщиков переключится на электронные сигареты, можно будет спасти более 2 млн. человеческих жизней в течение следующих 20 лет».

В свою очередь, исследование ученых Жана-Франсуа Эттера (Институт глобального здоровья, Университет Женевы, Швейцария) и Томаса Айзенберга (Центр исследования табачных изделий, Виргинский университет содружества, США) показало, что уровень зависимости и привыкания потребителей электронных сигарет ниже, чем у потребителей некоторых альтернативных инструментов борьбы с курением – например, содержащей никотин жевательной резинки.

"Электронные сигареты – это не самый сильно действующий способ доставки никотина в кровь человека, который их использует. Никто не говорит, что электронные сигареты на 100% безопасны. Но они намного безопаснее обычных сигарет. Мы выбираем меньшее из двух зол. Поэтому не нужно внедрять слишком жесткое регулирование для электронных сигарет и никотиновых вапоризаторов", – уверен Жан-Франсуа Эттер.

Конференция Всемирной организации здравоохранения «Табак или здоровье» проводится раз в три года и считается одним из самых масштабных международных форумов в сфере борьбы против табака. Участники – представители ВОЗ, известные политические, общественные деятели. В этом году конференция прошла в Абу-Даби (ОАЭ) с 17 по 21 марта 2015 г.