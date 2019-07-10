Экс-начальника Закарпатской таможни подозревают в растрате 13 миллионов гривень

По данным следствия, средства, которые предназначались для реконструкции таможенного поста «Ужгород», через фирму с признаками фиктивности конвертировали в наличность.

Бывшему начальнику Закарпатской таможни Государственной фискальной службы Украины вручено уведомление о подозрении в растрате почти 13 млн грн бюджетных средств во время реконструкции таможенного поста «Ужгород».

Об этом, как сообщает Департамент защиты экономики Национальной полиции Украины, заявил руководитель управления защиты экономики в Закарпатской области НПУ Андрей Иванкив.

Отмечается, что оперативники управления защиты экономики в Закарпатской области, детективы Следственного управления полиции Закарпатской области под процессуальным руководством прокуратуры Закарпатской области разоблачили преступную схему присвоения бюджетных средств во время реконструкции таможенного поста «Ужгород» и непосредственно лиц, причастных к преступлению.

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«Преступную схему организовал бывший руководитель Закарпатской таможни ГФС Украины (сейчас занимает должность заместителя начальника таможни ГФС в Херсонской области, АРК и г. Севастополе) и руководитель коммерческой структуры вместе со своим отцом», - говорится в сообщении.

Следствием установлено, что на счета общества безосновательно было перечислено 30% от общей стоимости реконструкции как предварительную оплату за работы. Общая стоимость выполнения работ по указанному объекту составляет 47 млн грн.

«Общество в качестве предоплаты получило на свои счета свыше 12,7 млн грн, в то время исполнителем работ был грубо нарушен календарный график выполнения работ и даже не была начата подготовка к их началу. Подозреваемый достоверно зная, что на таможенном терминале выполнены только демонтажные работы, подписал и заверил печатью акты выполненных работ», - сказано в сообщении.

В ведомстве отметили, что бывший глава Закарпатской таможни лично давал указание о перечислении средств предприятию, которое даже не начало реконструкцию таможенного поста «Ужгород».

«После поступления средств руководитель общества вместе со своим отцом через фирмы с признаками фиктивности конвертировали их в наличные», - утверждают в полиции.

По словам Иванкива, во время досудебного расследования было собрано достаточно доказательств для сообщения о подозрении уже бывшему начальнику Закарпатской таможни, который также работал на должности заместителя председателя Закарпатской ОГА.

Сегодня, 10 июля, ему было вручено уведомление о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением), ч. 2 ст. 28 (совершение преступления группой лиц, группой лиц по предварительному сговору, организованной группой или преступной организацией), ч. 1 ст. 366 (служебная подделка) Уголовного кодекса Украины.