В родном селе Шевченко украли памятник поэту

Как сообщили УНИАН в Национальном заповеднике «Родина Тараса Шевченко», похищен бронзовый памятник Шевченко под названием «...Я пас ягнята за селом...». Скульптурная композиция изображает скульптуру маленького Тараса с тетрадью, который опирается на палку, а рядом ягненок, как напоминание путникам, что в этом селе в семье крепостного рос гениальный поэт, художник, общественный деятель Тарас Шевченко.

Читайте такжеВ Одесской области шесть памятников Ленину находятся под охраной государства - ОГАКак сообщили УНИАН в секторе связей с общественностью УМВД в Черкасской области, информация о повреждении памятника поступило в милицию сегодня утром. Злоумышленники срезали и похитили часть экспозиции. На месте повреждения памятника Шевченко работает следственно-оперативная группа Звенигородского райотдела милиции Черкасской области.