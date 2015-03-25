Во Львове начали продавать пиво с Обамой, Меркель и Путиным на этикетках (фото, видео)
Львовские пивовары изготовили напитки с характеристиками мировых политических лидеров.
Места на пивных этикетках достались президенту США Бараку Обаме, и канцлеру ФРГ Ангеле Меркель и президенту РФ Владимиру Путину, говорится в сюжете ТСН.
Обама изображен на кожаном диване, возле Меркель надпись "Фрау Рибентроп", а Путина уже традиционно назвали ругательным словом.
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Около рисунков также есть краткие пояснения, кто изображен и чем этот человек запомнится. Кроме того, производители продумали и нюансы вкуса - в соответствии с особенностями каждого из политиков.
"Обама - это темное пиво, заваренное на специальном солоде. Там высокое содержание алкоголя и оно имеет такой кофейный привкус. Путин - более крепкое пиво, с выраженным ячменным вкусом. Меркель - это светлое, легкое пиво с малым содержанием алкоголя", - рассказала пивовар Элизабет Лезуар.
Сегодня именное пиво отправили каждому из персонажей этикетки.
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Потребителям уже пришлись по вкусу пивные новинки. Охотнее всего берут бутылки с изображением Путина.
"Здесь правильно написано об этом человеке", - пояснил один из покупателей.