Во Львове начали продавать пиво с Обамой, Меркель и Путиным на этикетках (фото, видео)

Места на пивных этикетках достались президенту США Бараку Обаме, и канцлеру ФРГ Ангеле Меркель и президенту РФ Владимиру Путину, говорится в сюжете ТСН.

Обама изображен на кожаном диване, возле Меркель надпись "Фрау Рибентроп", а Путина уже традиционно назвали ругательным словом.

Читайте такжеСледующими для Путина могут стать Прибалтика, Молдова и Польша - Бжезинский

Около рисунков также есть краткие пояснения, кто изображен и чем этот человек запомнится. Кроме того, производители продумали и нюансы вкуса - в соответствии с особенностями каждого из политиков.

"Обама - это темное пиво, заваренное на специальном солоде. Там высокое содержание алкоголя и оно имеет такой кофейный привкус. Путин - более крепкое пиво, с выраженным ячменным вкусом. Меркель - это светлое, легкое пиво с малым содержанием алкоголя", - рассказала пивовар Элизабет Лезуар.

Сегодня именное пиво отправили каждому из персонажей этикетки.

Читайте такжеПутин просчитался, ожидая раскола между востоком и западом Украины - историк

Потребителям уже пришлись по вкусу пивные новинки. Охотнее всего берут бутылки с изображением Путина.

"Здесь правильно написано об этом человеке", - пояснил один из покупателей.