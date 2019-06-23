От автора учебника по истории требовали переименовать войну на Донбассе на "гражданский конфликт" – Гриневич

По словам Гриневич, такая ситуация является тревожной.

Министр образования и науки Лилия Гриневич сообщила о фактах пророссийского давления, что осуществляется на авторов учебников по истории Украины.

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Об этом сообщает Еспресо.TV.

По словам Лилии Гриневич, одному из авторов учебников по истории звонили с предложением внести коррективы относительно освещения в учебнике российско-украинской войны.

"Например, вчера одному из моих коллег, автору "Новейшей Истории Украины" – учебника для 11-го класса, который уже получил гриф министерства - позвонили и сказали: "Вы должны изменить в вашем учебнике "российско-украинская война" на "гражданский конфликт". Когда он сказал "Я не буду этого делать и мой учебник уже получил гриф Министерства образования, ему ответили: "Но сейчас ситуация идеологически меняется!", - сообщила министр.

По словам Гриневич, ситуация является тревожной, ведь свидетельства возможного реванша увеличиваются с каждым днем.