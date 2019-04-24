Пасхальные выходные 2019: как работает "Новая почта" и банки на праздники (график)

Украинцев ждет дополнительный выходной на Пасху, День труда и День Победы.

В апреле украинцев ждет дополнительный выходной в честь Пасхи, а в мае 2019 года украинцы будут отдыхать два дополнительных дня.

Официальными праздниками в мае считаются День труда (1 мая) и День победы (9 мая). Согласно распоряжению Кабмина, эти дни объявлены государственными выходными и отрабатывать их не нужно.

В связи с этим изменяется и график работы государственных и частных компаний, в частности, "Новой Почты", "Укрпочты", а также банков.

График работы Новой Почты на майские праздники 2019

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На майские праздники отделения и курьерская доставка Новой Почты работают по следующему графику:

27 апреля – по обычному графику субботы;

28 апреля – выходной;

29 апреля – с 9:00 до 16:00;

30 апреля – по обычному субботнему графику;

1 мая – с 09:00 до 16:00;

2 мая – по графику работы в будний день;

8 мая – по графику работы в будний день;

9 мая – с 09:00 до 16:00;

10 мая – по графику буднего дня.

График работы Укрпочты на майские праздники 2019

Укрпочта не будет работать 1, 2 и 9 мая.

По обычному графику производственные подразделы предприятия работают 30 апреля, а также 4, 5, 6, 7, 8, 11 мая.

А 3 и 10 мая остаются в режиме работы как в воскресенье.

С графиком работы конкретных отделений на майские праздники 2019 можно ознакомиться здесь.

График работы ПриватБанка на Пасху

Нацбанк уже утвердил, как работают банки на Пасху и майские, в частности, определен график работы ПриватБанка и график работы Ощадбанка.

В комментарии "Главреду" в "ПриватБанке" сообщили, что в Киеве с 29 апреля по 1 мая включительно работают только четыре отделения:

отделение ПриватБанка на ул. Александра Сабурова, 2а (Деснянский район);

отделение ПриватБанка на проспекте Григоренко, 43 (Дарницкий район);

отделение ПриватБанка на проспекте Степана Бандеры, 26в (Оболонский район);

отделение ПриватБанка на Кольцевой дороге, 1в (Святошинский район).

График работы отделений нужно уточнять непосредственно на сайте банка.

График работы Ощадбанка на Пасху

В Ощадбанке сообщили, что на майские праздники 2019 все их отделения без исключения работают по следующему графику:

с 28 апреля по 1 мая включительно – выходные дни;

2-3 мая – рабочие дни в стандартном режиме;

8 мая – работают, но сокращенный день (заканчивают работу на час раньше);

9 мая – выходной;

10 мая – работают в стандартном режиме;

11 мая – работают по графику вторника, но рабочий день сокращен на один час.

Как сообщал УНИАН, в мае 2019 года украинцы будут иметь девять выходных. При этом одна суббота в мае будет рабочей из-за дополнительного выходного в апреле.