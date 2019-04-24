Выходные в мае 2019: сколько будем отдыхать на майские праздники

В мае у украинцев будет 9 выходных и 22 рабочих дня.

В мае 2019 года украинцы будут иметь девять выходных. При этом одна суббота в мае будет рабочей из-за дополнительного выходного в апреле.

Майские праздники 2019

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Официальными праздниками в мае считаются День труда (1 мая) и День победы (9 мая).

Согласно распоряжению Кабмина, эти дни объявлены государственными выходными и отрабатывать их не нужно.

Также 8 мая отмечается День памяти по погибшим во Второй Мировой войне, однако этот день не является выходным.

Выходные в мае 2019 в Украине

В мае у украинцев будет 9 выходных и 22 рабочих дня. Так выходными будут:

1 мая - среда, День труда

4-5 мая - суббота и воскресенье

9 мая - четверг, День победы

12 мая - воскресенье

18 и 19 мая - суббота и воскресенье

25 и 26 мая - суббота и воскресенье

Рабочие дни в мае 2019

Все остальные дни в мае буду рабочими, включая субботу, 11 мая. В этот день украинцы будут отрабатывать выходной во вторник, 30 апреля.