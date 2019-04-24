Выходные в мае 2019: сколько будем отдыхать на майские праздники
В мае 2019 года украинцы будут иметь девять выходных. При этом одна суббота в мае будет рабочей из-за дополнительного выходного в апреле.
Майские праздники 2019
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Официальными праздниками в мае считаются День труда (1 мая) и День победы (9 мая).
Согласно распоряжению Кабмина, эти дни объявлены государственными выходными и отрабатывать их не нужно.
Также 8 мая отмечается День памяти по погибшим во Второй Мировой войне, однако этот день не является выходным.
Выходные в мае 2019 в Украине
В мае у украинцев будет 9 выходных и 22 рабочих дня. Так выходными будут:
1 мая - среда, День труда
4-5 мая - суббота и воскресенье
9 мая - четверг, День победы
12 мая - воскресенье
18 и 19 мая - суббота и воскресенье
25 и 26 мая - суббота и воскресенье
Рабочие дни в мае 2019
Все остальные дни в мае буду рабочими, включая субботу, 11 мая. В этот день украинцы будут отрабатывать выходной во вторник, 30 апреля.