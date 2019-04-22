Бывший муж Пугачевой шокировал заявлением о Примадонне

После расставания Алла Пугачева и Евгений Болдин тепло общались, но теперь продюсер не хочет слышать о женщине, которую когда-то любил.

Бывший муж Аллы Пугачевой, 71-летний Евгений Болдин, предпочел остаться в стороне от праздника некогда любимой женщины - юбилея Примадонны.

"Я не поздравил Аллу Борисовну с днем рождения. Она меня тоже не поздравляет с днем рождения", - признался он в передаче "Ты не поверишь!", передает "СтарХит".

Не пришел Болдин и на концерт Примадонны и не потому, что его не пригласили — просто не захотел.

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К слову, Евгений Болдин и Пугачева прожили в гражданском браке восемь лет. Поначалу он был директором музыкального коллектива певицы, а затем стал еще одним любимым мужчиной женщины, которая поет. Болдин организовывал гастроли артистки за границу, при нем рождались песни, ставшие впоследствии хитами Аллы Борисовны. Есть мнение, что именно при Евгении Борисовиче Пугачева обрела ту власть, которой пользуется до сих пор.

После расставания певице и ее директору удавалось какое-то время тепло общаться — пара даже работала над совместными проектами. Отношения экс-возлюбленных испортились после того, как Болдин написал мемуары о жизни с Примадонной. Продюсер довольно откровенно описал жизнь со звездой и подчеркнул, что Пугачева сама выбирала мужчин. Алла Борисовна обиделась и приказала ему позабыть о ней.

"Сейчас я не читаю про нее. В свое время так начитался, что мне уже неинтересно. Больше ничего не могу добавить. Ничего не хочу слышать о ней. Не говорю о ней ничего. Все далеко в прошлом. У нее своя семья, у меня — своя", - шокировал заявлением Болдин.

Напомним, 17 апреля Алла Пугачева выступила на юбилейном концерте в Кремле. В зале ее поддерживали друзья и коллеги, а в финале вечера на сцену вышли родственники Примадонны, включая супруга и маленьких Гарри и Лизу.