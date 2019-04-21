В пасхальной речи Папа Римский упомянул конфликт в Украине и теракты на Шри-Ланке

Во время выступления Папа также упомянул другие конфликты, которые происходят в мире, в частности в Сирии, Судане, Йемене и других странах.

Папа Римский Франциск в воскресенье, 21 апреля, произнес посвященную Пасхе речь, в которой вспомнил Украину.

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"Пусть Пасха принесет утешение для жителей восточной Украины, которые страдают от конфликта, который продолжается. Пусть Господь поощрит инициативы гуманитарной помощи и те, что направлены на достижение долговременного мира ", - сказал он в своем пасхальном обращении "Urbi et orbi" - "Городу и миру". Он ежегодно выступает на Пасху на площади Святого Петра в Ватикане, передает Vatican News.

Во время выступления Папа также упомянул другие конфликты, которые происходят в мире, в частности в Сирии, Судане, Йемене и других странах. Кроме этого, Франциск осудил теракты на Шри-Ланке, которые произошли в Пасху во время праздничных богослужений в нескольких церквях.

Послушать речь на площади собрались тысячи людей. Они приехали в Ватикан из разных стран мира. Выступление папы транслировали в прямом эфире для миллионов телезрителей со всего мира.

Как сообщал УНИАН, римско-католическая церковь и большая часть протестантов, живущих по григорианскому календарю, 21 апреля отмечают праздник Воскресения Христова. В нынешнем году, 21 апреля, христиане по юлианскому календарю отмечают один из 12 главных праздников - Вербное Воскресенье.