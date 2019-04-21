Не я бью, верба бьет: традиции и обряды Вербного воскресенья 2019 (видео)

Вербное воскресенье празднуется за неделю до Пасхи, в 2019 году оно приходится на 21 апреля.

Вербное воскресенье не имеет постоянной даты. Праздник привязано к Пасхе и всегда отмечается за неделю до Светлого Христова Воскресения.

Этот праздник был введен в честь вхождения Иисуса Христа в Иерусалим накануне его страданий и распятия.

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Ежегодно в честь этого события верующие на службу в церковь приносят веточки вербы и освящают их святой водой. Потом вербу приносят домой и хранят за иконами целый год, как оберег от злых сил. Но перед этим символически бьют друг друга ветвями вербы с пожеланиями здоровья. А чтобы ни одна болезнь к вам не прицепилась – советуют съесть 9 почек вербы.

Как и в любой церковный праздник, в Вербное воскресенье не рекомендуется заниматься физическим трудом. Также нельзя ругаться и устраивать шумные застолья и гулянки.