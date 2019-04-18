В Киеве второй день проходит протест у Госфискальной службы

Активисты требуют, чтобы исполняющий обязанности руководителя Государственной фискальной службы Украины Александр Власов отчитался о незаконных действиях своих подчиненных Антона Замятина и Игоря Чапичадзе, а также привлек к ответственности первого заместителя главы ГФС Сергея Билана.

Организаторы протеста под Государственной фискальной службой, который продолжается уже второй день, заявили, что сотрудники ведомства покрывают коррупционные схемы, и призвали исполняющего обязанности руководителя ГФС Украины Александра Власова отчитаться о незаконных действиях его подчиненных Антона Замятина и Игоря Чапичадзе, а также привлечь к ответственности первого заместителя главы ГФС Сергея Билана.

Об этом 17 апреля сообщает проект журналистских расследований "Стоп коррупции", сообщает "Гордон".

"Сегодня у ГФС Украины собралось много представителей различных общественных организаций и граждан, которые столкнулись с беззаконием и злоупотреблением служебным положением налоговой полицией. Митингующие настроены решительно, хотят проводить акцию бессрочно и имеют ряд требований к руководству. Речь идет о системном покрывании руководством ГФС Украины преступных схем своих подчиненных. Мы не против самой ГФС как фискального органа, только требуем привлечения к ответственности Сергея Билана и его подчиненных, которые построили коррупционные схемы и схемы отжима налоговой полицией. За несколько дней митингующих никто из руководства так и не пригласил, чтобы выслушать. Важным условием является увольнение первого заместителя руководителя Билана Сергея, который и покрывает преступные коррупционные схемы, используя налоговую полицию", – заявил координатор правозащитного подразделения общественной организации "Стоп коррупции" Игорь Бондарчук.

Авторы сообщили, что митингующие также требуют прекратить совершать физические и психологические расправы над бизнесом, закрыть сфабрикованное дело против страховой компании "Арсенал Страхование", немедленно выполнить решение Шевченковского суда от 12 апреля и вернуть все награбленное преступным путем у контрагентов страховой компании, а также предоставить правозащитникам ОО "Стоп коррупции" копию приказа и.о. председателя ГФС об отстранении Чапичадзе и Замятина от должностей и проведении служебного расследования.

Активисты разбили палатки, установили полевую кухню и создали "стену плача", на которой можно пожаловаться на нарушения фискалов. По данным "Стоп коррупции", к акции присоединились представители общественных организаций "Защита обычных людей", "Ассоциация противодействия агрорейдерству", "Стоп нелегал" и предприниматели, которые пострадали от притеснений налоговой.

"Мы заявляем о совершении преступных действий в отношении работников "Арсенал Страхование". Деньги со счетов предприятия забираются, но куда они идут? Никто не отчитался перед обществом. Мы поддерживаем бессрочную акцию и требуем от Генпрокуратуры привлечь к ответственности всех виновных", – заявил представитель ОО "Защита обычных людей" Дмитрий Павлычко.