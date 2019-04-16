«Дело Краяна» отложили еще на неделю: мэр уверен в оправдательном приговоре

По мнению экспертов, если дело будет затягиваться, его могут передать в Антикоррупционный суд Украины, который заработает в конце мая - начале июня.

Заседание по «делу Краяна», которое должно было возобновиться сегодня после недельного перерыва, снова не состоялось. Как сообщили в суде, слушание отложили еще на неделю по ходатайству руководителя САП Назара Холодницкого.

Ранее суд согласился отложить слушание для подготовки ходатайства об изменении обвинения.

«Прокуроры сообщили причину своей неявки. И она является обоснованной. Прокуроры считают, что им требуется больше времени на выполнение их прямых функциональных обязанностей», — отметил судья Сергей Черевко.

По мнению экспертов, если дело будет затягиваться, его могут передать в Антикоррупционный суд Украины, который заработает в конце мая - начале июня.

При этом сам фигурант дела Геннадий Труханов уверен в оправдательном приговоре.

«Это очередная байка, которую придумали. Да не боимся мы Антикоррупционного суда. Я считаю, что если в Украине создали Антикоррупционный суд и туда привлекли специалистов, правоведов, второго приговора по определению быть не может быть», — уверен городской голова.

Напомним, в начале апреля обвиняемый по «делу Краяна» Труханов заявил, что нынешний процесс — пример грубого вмешательства ряда должностных лиц в законную работу органов местного самоуправления. Он также заявил, что не считает себя обвиняемым, поскольку во время сообщения подозрения якобы была нарушена процедура.

При этом источники «Думской» в администрации президента заявляют, что если в ближайшее время в «деле Краяна», которым правоохранители заинтересовались больше двух лет назад, не будет серьезных подвижек, то оно попросту развалится. Тем более это станет вероятным при возможной смене власти, при которой сменится вся верхушка правоохранительных органов.