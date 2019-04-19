Венское тесто - рецепт вкусного венского теста для куличей

Пасхальный кулич из венского теста – нежный, сладкий, воздушный. Сдоба по этому рецепту получается очень вкусной и долго не черствеет.

Венское тесто для куличей - один из самых удачных и простых способов приготовления теста для куличей. Без особых хлопот и с помощью этого рецепта можно испечь вкусные и ароматные куличи к Пасхе.

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Это очень простой рецепт приготовления обалденного венского теста для куличей, опару ставим с вечера, утром замешиваем тесто и выпекаем куличи. И такие куличи всегда удаются. Самое главное - выбрать хорошие живые дрожжи. Из данного количества продуктов получается 6 куличей примерно по 500 граммов каждый.

Рецепт венского теста для куличей:

Ингредиенты: яйцо - 6 шт., сахар - 500 гр., масло сливочное - 300 гр., дрожжи свежие - 50 гр., молоко - пол-литра, мука пшеничная - 1,5 кг., соль - 1 ч.л. (без верха), ванильный сахар - 1 ч.л., изюм или цукаты - 150 гр. Для глазури: 1-2 яичных белка, 1 ч. л. лимонного сока, 1 ст. л. сахарной пудры.

Приготовление: подогреваем молоко, чтобы оно было теплым, но не горячим. Растворяем в нем дрожжи. Дрожжи нужны обычные, не сухие. В миску вбиваем яйца, добавляем к ним сахар. С помощью миксера взбиваем яйца с сахаром до пышной массы. Растапливаем сливочное масло - оно тоже не должно быть горячим. И вливаем его к молоку и дрожжам. Туда же добавляем взбитые с сахаром яйца. Тщательно все это перемешиваем, накрываем полотенцем и ставим в теплое место на 8-10 часов. За это время опара бродит: то поднимается, то опускается. Перемешиваем опару, добавляем соль и ванильный сахар. Добавляем просеянную муку. И добавляем изюм. Его заранее необходимо замочить, а затем обсушить. И начинаем вымешивать тесто до тех пор, пока оно не будет отлипать от рук, для этого нужно минут 20. Чем дольше месим тесто, тем вкуснее оно получается. Раскладываем тесто в формы, заполняя их на 1/3. Металлические формы не забудьте смазать сливочным маслом. И ставим в теплое место на полтора-два часа, пусть подходят. Затем выпекаем в заранее разогретой до 180-190 градусов духовке.

Кулич заварной пасхальный:

Ингредиенты: молоко - 250 мл, сметана - 3 ст. л., масло сливочное - 130 г., дрожжи сухие - 7 г. , соль - 1/3 ч. л., ваниль - 1 стручок, яйцо куриное - 4 шт. сахар - 225 г., мука - 700 г., изюм - 100 г., сахарная пудра - 100-200 г., коньяк - 100 г., лимонный сок - 1-2 ч. л.

Приготовление: промойте изюм водой. Замочите изюм в коньяке на ночь или на несколько часов. После вымачивания, за некоторое время до добавления в тесто, немного просушите изюм на салфетке. Заведем опару. В 40 мл теплого молока всыпаем дрожжи и 1 ч. л. сахара. Оставляем до тех пор, пока не появится "шапочка". В небольшой сотейник наливаем 210 мл молока и 50 г сливочного масла. Разрезаем стручок ванили, вынимаем семечки и кладем их в сотейник. Ставим на огонь. Как только смесь закипела, снимаем сотейник с огня и всыпаем 50 г просеянной муки. Активно помешиваем, чтобы не образовалось комочков. Оставляем "заварку" остыть. Отделяем желтки от белков. Желтки смешиваем с солью. Можно добавить какие-либо специи для выпечки на свой вкус и добавляем 110 г сахара. Взбиваем до небольшой пышности. Смешаем желтковую массу с опарой. В отдельной чаше взобьем 3 белка и 110 г сахара до пышности. Добавляем сметану и 80 гр растопленного сливочного масла. Выливаем смесь в чашу с опарой. Туда же добавляем заваренное тесто. В получившуюся массу добавляем частями оставшуюся просеянную муку, хорошо вымешивая. Накрываем пленкой или влажным полотенцем. Либо тесто можно положить в пакет. Оставляем тесто на 1-2 часа. Как только тесто отдохнуло и хорошо поднялось, обминаем его. Вмешиваем изюм в тесто. И раскладываем тесто по формочкам. Заполняем формы тестом на 1/3. Накрываем полотенцем и оставляем еще на 30-60 мин. Разогреваем духовку на 180 градусов. Выпекаем куличи минут 30 (время приготовления зависит от размера куличей) После выпекания вынимаем куличи, ставим на решетку и даем остыть. Время для глазури. Оставшийся 1 яичный белок смешиваем с просеянной сахарной пудрой. Здесь смотрим на консистенцию, добавляем лимонный сок. При желании в глазурь можно добавить пищевой краситель. Украшаем куличи глазурью, обмазывая верхушки ею.

Кулич из заварного теста с корицей:

Ингредиенты: для опары: молоко – 2 ст., мука – 3 ст. дрожжи – 3 ст. л. для заваривания: молоко – 2 ст. масло сливочное – 2 ст. л. мука – 1 ст. Для теста: яичные желтки – 20 шт. сахарный песок – 2 ст., мука мягкого помола – 2 ст., сливочное масло – 2-3 ст. л., изюм – 1 ст., цукаты – 1 ст., миндаль – горсть, ванилин, гвоздика, корица – по вкусу.

Приготовление: сперва приготовим опару. Итак, подогреваем на огне молоко (слегка, чтобы оно было просто немного теплым, а не горячим). Далее размешиваем в нем дрожжи до растворения, после чего добавляем муку. Все хорошенечко перемешиваем и оставляем, накрыв крышкой, на некоторое время, чтобы опара хорошо подошла и вспенилась (минут на 30-40). Тем временем начинаем готовить само тесто. Выливаем в удобную емкость молоко, вмешиваем в него сливочное масло. Отправляем эту смесь на небольшой огонь и доводим до кипения, после чего снимаем с огня. Смешиваем молочно-масляную смесь с уже подошедшей опарой, добавляем муку и начинаем вымешивать тесто. Тесто должно получиться очень мягким, поэтому не жалейте времени и сил на процесс его вымешивания. После того, как тесто будет хорошо вымешанным, накрываем его полотенцем и оставляем в теплом месте (без сквозняков) примерно на один час. Мы же в это время растираем сырые яичные желтки с сахаром (добела, пока сахар не растворится). Затем добавляем к ним соль и любимые специи (в данном случае ванилин, гвоздику и корицу). Соединяем желтки с тестом, добавляем муку и опять же хорошо вымешиваем тесто. Теперь ему снова необходимо дать время подняться. Как только тесто увеличится раза в два в объеме, вмешиваем в него растопленное на водяной бане сливочное масло, а также цукаты, изюм без косточек и дробленый миндаль. Обращаем внимание, что изюм предварительно нужно залить кипятком и продержать в нем около 10 минут (чтобы он разбух и стал мягким), а затем обязательно обсушить. Оставляем тесто в теплом месте, чтобы оно еще раз поднялось. Смазываем растительным или сливочным маслом формы для выпечки. Духовку разогреваем до 180 градусов. Выкладываем тесто в подготовленные формы (на 1/3 их объема), после чего даем тесту подняться практически до краев формы (для этого формы нужно накрыть все тем же полотенцем и поставить их в теплое место). Итак, отправляем куличи в уже разогретый духовой шкаф и выпекаем их до готовности (около 40-45 минут). Готовые куличи не спешим вынимать из форм, сначала даем им остыть. За это время можно приготовить белковую или шоколадную глазурь. Итак, смазываем остывшие куличи глазурью, а сверху присыпаем их разноцветной присыпкой или же просто посыпаем куличи сахарной пудрой.