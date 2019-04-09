Англоязычная песня Джамалы попала в престижные британские чарты
16:23, 09 апреля 2019Общество
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Певица похвасталась своими достижениями в социальной сети.
Джамала также анонсировала выпуск клипа на песню Solo \ УНИАН
Украинская исполнительница Джамала поделилась с поклонниками своими достижениями в музыкальной карьере.
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Новый англоязычный трек Джамалы Solo попал в первую десятку двух британских чартов, сообщила певица на своей странице в Instagram.
В чарте Великобритании Upfront Club 30 сингл занял 7 строчку, а в Commercial Pop Top 30 - 8 позицию.
В сообщении в Instagram Джамала также анонсировала выпуск клипа на песню Solo в мае этого года.
Недавно Джамала рассказала, как помогала MARUV перед финалом нацотбора на Евровидение-2019.
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