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Англоязычная песня Джамалы попала в престижные британские чарты

16:23, 09 апреля 2019
Общество
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Джамала также анонсировала выпуск клипа на песню Solo \ УНИАН

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Новый англоязычный трек Джамалы Solo попал в первую десятку двух британских чартов, сообщила певица на своей странице в Instagram.

В чарте Великобритании Upfront Club 30 сингл занял 7 строчку, а в Commercial Pop Top 30 - 8 позицию.

В сообщении в Instagram Джамала также анонсировала выпуск клипа на песню Solo в мае этого года.

Недавно Джамала рассказала, как помогала MARUV перед финалом нацотбора на Евровидение-2019.

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Теги: #Джамала#песня