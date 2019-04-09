Англоязычная песня Джамалы попала в престижные британские чарты

Певица похвасталась своими достижениями в социальной сети.

Украинская исполнительница Джамала поделилась с поклонниками своими достижениями в музыкальной карьере.

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Новый англоязычный трек Джамалы Solo попал в первую десятку двух британских чартов, сообщила певица на своей странице в Instagram.

В чарте Великобритании Upfront Club 30 сингл занял 7 строчку, а в Commercial Pop Top 30 - 8 позицию.

В сообщении в Instagram Джамала также анонсировала выпуск клипа на песню Solo в мае этого года.

Недавно Джамала рассказала, как помогала MARUV перед финалом нацотбора на Евровидение-2019.