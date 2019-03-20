Джамала "засветила" лицо маленького сына (фото)
11:54, 20 марта 2019Общество
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Ранее певица всячески скрывала лицо малыша.
Джамала показала лицо сына / фото Пресс-служба 1+1
Украинская певица Джамала засветила лицо своего маленького сына Эмира-Рахмана. Ранее певица всячески скрывала лицо малыша.
В своем Instagram Джамала опубликовала фото с сыном и поздравила подписчиков с Днем счастья.
"Сегодня Международный День счастья! Вы знали? Будьте счастливы каждый день, не только сегодня", - написала певица.
фото instagram.com/jamalajaaa
Как сообщал УНИАН, осенью прошлого года Джамала трогательно поздравила мужа с днем рождения.
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