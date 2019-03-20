Джамала "засветила" лицо маленького сына (фото)

Ранее певица всячески скрывала лицо малыша.

Украинская певица Джамала засветила лицо своего маленького сына Эмира-Рахмана. Ранее певица всячески скрывала лицо малыша.

В своем Instagram Джамала опубликовала фото с сыном и поздравила подписчиков с Днем счастья.

"Сегодня Международный День счастья! Вы знали? Будьте счастливы каждый день, не только сегодня", - написала певица.

Как сообщал УНИАН, осенью прошлого года Джамала трогательно поздравила мужа с днем рождения.