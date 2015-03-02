На Черкасщине прихожанин украл из храма пожертвования на полмиллиона гривен

Как сообщили корреспонденту УНИАН в секторе связей с общественностью УМВД в Черкасской области, настоятель Спасо-Преображенского храма сегодня утром обратился в райотдел милиции с заявлением о краже из храма.

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По словам священника, утром в церкви он увидел разбитое окно, а из помещения храма исчезли пожертвования прихожан в виде золотых и серебряных изделий, общий вес которых составлял около 800 граммов.

Оперативники во время подворового обхода вблизи одного из домов увидели следы обуви, которые были похожи на обнаруженные экспертами в храме. У хозяина, который был дома, работники милиции нашли похищенные ювелирные изделия. Как выяснилось, 43-летний задержанный работал в храме разнорабочим и был прихожанином. Во время вечерней службы он незаметно пробрался в колокольню, где прятался до окончания службы. Когда все ушли, он похитил пожертвованные людьми украшения.

По этому факту следственным отделением Корсунь-Шевченковского райотдела милиции открыто уголовное производство по ч. 4 ст. 185 (кража) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы от 5 до 8 лет. Проводится досудебное расследование.