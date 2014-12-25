Милиция вернула похищенные из Владимирского собора драгоценности (фото)

Об этом говорится в сообщении на официальном сайте УПЦ КП.

В частности, злоумышленник залез в колокольню собора по водосточной трубе, проник в храм и, угрожая ножом охраннику, похитил золото из иконы.

Однако охранник собора оперативно проследил за грабителем по улицам города и сообщил правоохранительным органам о совершенном преступлении. В ту же ночь столичной милиции удалось поймать грабителя.

Читайте такжеЗа десять дней в Сарненской епархии УПЦ ограблено три храма

Утром в четверг к Патриарху Филарету прибыл начальник ГУМВД Украины в Киеве генерал-майор милиции Александр Терещук и начальник Шевченковского РУ ГУМВД Украины в городе Киеве подполковник милиции Руслан Осипенко, которые отдали ему изъятые у преступника похищенные драгоценности.

Филарет рассказал, что к иконе Божьей Матери Гербовецкой верующие в знак благодарности приносят различные драгоценности, поэтому возле нее всегда много украшений.