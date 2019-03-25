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"Голос країни": Тина Кароль очаровала зрителей эффектным образом (фото)

17:42, 25 марта 2019
Общество
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Исполнительница очаровала сеть новым фото / фото instagram.com/tina_karol

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Снимок украинская певица опубликовала на своей странице в Instagram. Такой наряд выгодно подчеркнул фигуру артистки: он обнажил ее плечи, что, несомненно, прибавило образу кокетливости; а вставка на талии подчеркнула идеальные формы Тины Кароль.

Завершила look поп-звезда красными заколками на волосах и полупрозрачными туфлями с цветными застежками.

instagram.com/stories/tina_karol

Как сообщал УНИАН, ранее между участниками команд Тины Кароль, Дана Балана, Дмитрия Монатика и Потапа состоялся финальный этап вокальных "боев" перед нокаутами. 

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Теги: #фото#голос країни#Тина Кароль