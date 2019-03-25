"Голос країни": Тина Кароль очаровала зрителей эффектным образом (фото)

Певица надела стильное платье в клетку от украинского бренда.

В эфире шоу "Голос країни" звездный тренер Тина Кароль появилась в элегантном наряде – миди-платье в клетку от украинского бренда.

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Снимок украинская певица опубликовала на своей странице в Instagram. Такой наряд выгодно подчеркнул фигуру артистки: он обнажил ее плечи, что, несомненно, прибавило образу кокетливости; а вставка на талии подчеркнула идеальные формы Тины Кароль.

Завершила look поп-звезда красными заколками на волосах и полупрозрачными туфлями с цветными застежками.

Как сообщал УНИАН, ранее между участниками команд Тины Кароль, Дана Балана, Дмитрия Монатика и Потапа состоялся финальный этап вокальных "боев" перед нокаутами.