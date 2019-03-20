В Минобразования посоветовали впускникам, как правильно выбрать вуз и специальность

В них содержатся разъяснения, как выбрать качественное высшее образование, чтобы оно стало хорошей основой для развития и выгодной инвестицией в будущее.

Министерство образования и науки и аналитический центр CEDOS подготовили советы для поступающих по выбору университета и специальности.

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Как сообщает пресс-служба МОН, они были опубликованы сегодня, 20 марта по ссылке: https://cedos.org.ua/vybir. В них содержатся разъяснения, как выбрать качественное высшее образование, чтобы оно стало хорошей основой для развития и выгодной инвестицией в будущее.

«Тенденции последних лет, к сожалению, свидетельствуют, что нередко поступающие выбирают популярные, модные специальности и вузы, при этом даже не зная, что конкретно будут изучать там, какие будут иметь перспективы, будут ли потом востребованы на рынке труда и тому подобное. Затем мы получаем выпускников вузов, для которых элементарно не хватает рабочих мест, и они должны переквалифицироваться под нужную на рынке специальность... Размещенная информация должна помочь им в этом», - отметил генеральный директор директората высшего образования и образования взрослых МОН Олег Шаров.

Рекомендации сделаны в формате чеклиста с комментариями, который состоит из трех блоков:

1) Выбор специальности: почему важно проверять проходной и средний балл прошлого года, ознакомиться с содержанием программы и тому подобное.

2) Выбор университета: о чем спросить нынешних студентов вуза, какие проходные баллы должны быть в заведении и тому подобное.

3) За рубежом: какие факторы нужно учитывать, если вы решили получать высшее образование за пределами Украины.

В Минобразования напомнили, что в этом году ВНО будет проходить с 21 мая по 13 июня, а результаты будут объявлены до 25 июня. Регистрация электронных кабинетов поступающих начинается 1 июля, а прием заявлений и документов - 10 июля.