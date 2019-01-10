Кабмин назначил заместителем главы МОН руководителя центра оценивания качества образования

Ранее Карандий возглавлял Украинский центр оценивания качества образования.

Кабинет министров Украины назначил заместителем министра образования и науки Вадима Карандия.

Как сообщила пресс-служба Минобразования, соответствующее решение было принято сегодня на заседании правительства.

Карандий будет отвечать за направление среднего образования, в частности, внедрение реформы "Новая украинская школа".

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В Минобразования отметили, что он имеет многолетний опыт работы в этой сфере - работал учителем в школе, на различных должностях в подразделениях управления образования Киевской области, возглавлял государственное предприятие «ИнфоРесурс» (2014-2015 гг.) и Украинский центр оценивания качества образования (2015-2019 гг.).

В Минобразования напомнили, что 27 декабря 2018 года заместителем министра образования и науки Украины назначена Светлана Даниленко.

Как сообщал УНИАН, 4 января правительство назначило первым заместителем министра образования и науки Украины Павла Хобзея.