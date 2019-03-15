Пробное ВНО-2019: 16 марта состоится пробное ВНО из украинского языка

Все, кто зарегистрировался на пробное ВНО в этом году, будут сдавать первый экзамен 16 марта из украинского языка и литературы.

В субботу, 16 марта, во всех регионах Украины состоится проведение пробного внешнего независимого оценивания из украинского языка и литературы.

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Участие в тестировании поможет его участникам ознакомиться с процедурой проведения ВНО, структурой и содержанием тестовой тетради, порядком доступа к пункту тестирования, рабочему месту, другими особенностями тестирования.

В этом году принять участие в пробном тестировании из украинского языка и литературы изъявили желание более 166 тысяч человек.

Для всех зарегистрированных участников пробного ВНО созданы информационные страницы, где размещена информация о времени и месте прохождения тестирования. После тестирования на этих страницах также будут опубликованы результаты участника.

Результаты пробного ВНО 2019

Для получения результатов пробного ВНО из украинского языка и литературы каждому участнику будет необходимо внести свои ответы на специальный сервис.

Результаты тестирования из украинского языка и литературы будут обнародованы на информационных страницах участников 22 марта.

Результаты пробного внешнего независимого оценивания не будут засчитаны как оценки за государственную итоговую аттестацию и не будут использоваться для участия в конкурсном отборе при поступлении в учреждения высшего образования.

Участие в пробном ВНО является платным. Стоимость тестирования определяет региональный центр оценивания качества образования.

ВНО 2019 в Украине

Напомним, что регистрация на основную сессию ВНО-2019 продолжается с 5 февраля до 25 марта. Абитуриенты смогут пройти тестирование не более чем из четырех учебных предметов.

В целом ВНО будет проходить из 11 учебных предметов: украинский язык и литература, история Украины, математика, биология, география, физика, химия, английский язык, немецкий язык, французский язык, испанский язык.

Согласно графику, тестирование будет проходить с 21 мая по 13 июня.

По информации Украинского центра оценивания качества образования, по состоянию на 12 марта 2019 году на ВНО зарегистрировались 243 122 человека, что составляет 73% от ожидаемого количества участников этого года.

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