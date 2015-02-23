На Тернопольщине разыскивают уже более 25 тысяч уклонистов от мобилизации

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня во время пресс-конференции сообщил исполняющий обязанности военного комиссара Тернопольского областного военного комиссариата Владимир Катынский.

По его данным, выполнение плана по мобилизации в области остается на низком уровне, в розыске для вручения повесток находятся уже более 25 тыс. жителей области, которые избегают их получения.

Катынский также сообщил, что недавно двум жителям Тернопольской области были вручены повестки при попытке пересечения государственной границы, они пытались выехать из страны.

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«Эти люди находились в розыске как уклоняющиеся от мобилизации. На границе им вручили повестки, они уже прибыли в военкомат», – рассказал он.

По данным Катынского, также в рамках мобилизации в Тернопольской области повестки уже вручены десяти переселенцам с востока страны.

«По официальным данным, на территории области поживают 140 мужчин, прибывших с востока Украины. Мы нашли только 10, вручили им повестки. По остальным адресам мы мужчин не нашли, поэтому повестки вручить не смогли. Женщины заверяли, что их мужья уехали в Горловку, в Луганск, другие населенные пункты Донбасса, откуда они прибыли», – рассказал Катынский.

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Как сообщал УНИАН, в Тернопольской области за уклонение от мобилизации открыто 35 уголовных производств, еще 300 жителей области после открытых административных производств за уклонение от получения повесток обязали оплатить штраф.