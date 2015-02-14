В Харькове прокуратура расследует отказ предприятия от участия в мобилизации

В Харькове прокуратура начала расследование факта отказа предприятия от участия в мобилизации.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры Харьковской области со ссылкой на прокурора Киевского района Харькова Александра Фильчакова, уголовное производство по части 1 статьи 367 (служебная небрежность) УК Украины в отношении должностных лиц одного из харьковских предприятий начато 12 февраля.

По данным прокурора, должностные лица частного предприятия не выполнили требования закона «О мобилизационной подготовке и мобилизации».

«Установлено, что руководство предприятия неоднократно отказывало представителям райвоенкомиссариатов города принимать повестки для их вручения сотрудникам. В общей сложности руководство ООО «сорвало» мобилизацию 473 человек», - отметил Фильчаков.

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На сегодняшний день по указанному уголовному производству проводятся следственные действия, направленные на установление обстоятельств дела и лиц, причастных к совершению правонарушения.

Досудебное расследование осуществляет милиция. Прокуратура района осуществляет процессуальное руководство в уголовном производстве.