День ангела Тараса: лучшие поздравления с именинами в стихах и картинках

На сегодняшний воскресный день припадает день ангела Тараса 2019, и мы подобрали лучшие поздравления с именинами.

С днем ангела Тараса сегодня следует поздравить всех своих знакомых мужчин с этим именем.

Именины Тараса

Сегодня, 10 марта свои именины празднуют мужчины по имени Тарас. Тарас - мужское имя греческого происхождения. Имя Тарас означает - беспокойный, бунтарь, смутьян. Имя было распространено в Восточной Европе. Возможно также, что имя Тарас происходит от имени кельтского бога Таранис-громовержец. Общий корень «Тар» прослеживается и в мифологии скифов.

Тарас наделен смелостью, бесстрашием, решительностью, дерзостью в планах и действиях. Среди Тарасов немало настоящих бойцов. Но героем Тарас не рождается, он им становится, так как свое истинное предназначение осознает в зрелые годы.

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Среди Тарасов есть много умных, сообразительных и талантливых людей. В делах мужчина с именем Тараса отличает собранность и аккуратность. Он с полной самоотдачей берется за какое-либо дело, но уже с первых шагов в голову ему нередко начинают приходить мысли типа «а стоит ли?». Мужчина с таким именем поступает по-своему, и переубедить его крайне сложно. Он молча выслушает, может даже сначала согласится, однако все равно поступит так, как считает нужным. При этом маловероятно, что в жизни Тараса возникнет много конфликтных ситуаций, его внутренняя энергия хоть и способна на вспышку недовольства, однако не предполагает агрессию.

Рядом с собой Тарас хочет видеть инициативную и предприимчивую женщину. Это как раз те качества, которых ему так не хватает, ему не всегда хватает активности, чтобы реализовать задуманное. Он мечтает иметь умную супругу, которая сумела бы воплощать его идеи в жизнь. Он считает, что практически все дела по хозяйству - это обязанность его супруги. Ценит в женщинах практичность и самоотверженность.

День ангела Тараса по церковному календарю

В этот день, 10 марта, именины Тараса по церковному календарю установлены в честь патриарха Тарасия Константинопольского.

По просьбе святого князя Владимира он прибыл из Константинополя на Русь, чтобы крестить народ киевский. Тарасий усердно проповедовал веру Христову и в других областях Руси.

Помимо 10 марта Тарас отмечает День ангела также 22 марта, 26 мая, 20 июня, 15 августа и 25 октября.

Книга духовного содержания станет хорошим вариантом подарка для религиозного мужчины. Евангелие, Библия или молитвенник в красивом переплете послужит украшением домашней библиотеки или уголка с иконами.

Молитва святому, имя которого носишь: Моли Бога обо мне, святый угодниче Божий Тарас, яко аз усердно к тебе прибегаю, скорому помощнику и молитвеннику о душе моей.

Поздравления с Днем ангела Тараса

Тарас, в именины хочу пожелать,

Как в детстве, о чем-то хорошем мечтать

И верить, что в жизни всегда все возможно,

Хоть цели достичь может быть очень сложно.

Желаю везенья в любых начинаньях,

Чтоб опыт практический, навыки, знанья

Тебе приносили всегда дивиденды

И чтоб не страшны были все конкуренты!

***

С Днем Ангела, Тарас! Среди друзей ты – душа компании, на работе – двигатель рабочего процесса, дома – хранитель семьи и хозяин с золотыми руками. Оставайся таким же замечательным человеком всегда! Будь счастлив сам и дари счастье и любовь окружающим. С именинами тебя!

***

Тарас! Сегодня, в день ангела твой,

Тебя поздравляю. Желаю удачи!

Знакомые все пусть гордятся тобой,

Пускай тебе встречу фортуна назначит.

Пусть счастья оркестр для тебя зазвучит

И музыкой радости сердце согреет.

Пусть сердце любовью огромной горит,

Такой, что все трудности преодолеет!

***

Тарас, я тебя поздравляю и желаю в этот день только хороших примет и добрых гороскопов, только весёлых и насыщенных дней, только интересных и великих событий, только хороших и выгодных идей, только удачных и счастливых мгновений жизни.

***

Бунтуй, Тарас, когда беда,

И беспокойся, если плохо,

Но если радости звезда

Взошла опять — не надо вздохов.

Храни тебя судьба, Тарас,

От зависти недобрых глаз.

***

Тарас! Дорогой наш друг! Мы счастливы поздравить тебя с именинами! Пускай твои помыслы будут такими же светлыми, как оперение твоего ангела! Пусть поступки будут такими же благородными, как намерения господа! Пусть жизнь твоя будет такой же легкой, как дуновение ветра от крыльев твоего хранителя!

***

Поздравляю, Тарас. Желаю тебе здоровья и счастливых улыбок, больших идей и стремлений, светлых горизонтов и перспектив, значимых достижений и побед, интересных увлечений и ярких праздников жизни. Будь успешен, Тарас, уверен в себе и всегда настроен только на оптимистичную волну!

***

Мы Тараса поздравляем

С именинами его.

Приготовили мы тосты

И подарки для него.

Пусть Тарасу в этой жизни

Каждый день во всем везет,

Ангел пусть его Хранитель

Много счастья принесет.

И не будет со здоровьем

Никогда вообще проблем,

Пусть как будто эталонный

Будет он приятен всем.

***

От души поздравляю тебя, Тарас. Желаю упорно и настойчиво идти к своим целям, не отступая от своих принципов и не теряя ценностей своей жизни. Будь успешен, Тарас, уважаем, любим и счастлив.

***

Сегодня поздравления

Мои, Тарас, прими,

Душе твоей мятежной

Желаю я любви.

Желаю мира в доме,

Уюта и тепла,

Любимая, чтоб рядом

Всегда с тобой была.

Желаю, чтоб любовь

Спокойствие дарила,

Удача, чтоб всю жизнь

Тебя, Тарас, любила.

***

Уважаемый, славный Тарас,

Ты надежный товарищ, помощник,

Твой совет пригодится всегда,

Поддержать ты всегда всех нас можешь!

Поздравляем сегодня тебя,

Счастья, сил и везенья желаем,

Пусть мечты исполняются все,

Ты достоин, мы все это знаем.

***

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Как сообщал УНИАН, 9 марта украинцы отмечали День рождения знаменитого классика украинской поэзии – уроженца Черкасчины Тараса Григорьевича Шевченко. Тарас Шевченко стал в народном сознании символом украинского национального духа. Его творчество и образ на протяжении десятилетий вдохновляли украинских патриотов на борьбу за будущее страны.