В Украине сегодня отмечают День рождения Тараса Шевченко

Шевченко стал в народном сознании символом украинского национального духа.

Сегодня украинцы отмечают День рождения знаменитого классика украинской поэзии – уроженца Черкассчины Тараса Григорьевича Шевченко.

Шевченко стал в народном сознании символом украинского национального духа. Его творчество и образ на протяжении десятилетий вдохновляли украинских патриотов на борьбу за будущее страны

День рождения Шевченко торжественно отмечается по всей Украине. В этом году празднуется 205 годовщина рождения.

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Жизнь Тараса Шевченко

Будущий «Кобзарь» родился в семье украинских крепостных крестьян в 1814 году, в селе Моринцы (современная Черкасская область). Ребенок рано осиротел, но несмотря на лишения и бесправие все же обучился грамоте у местного дяка.

В 14 лет Шевченко взяли прислугой ко двору помещика Энгельгарда. С ним юноша перехал сначала в Вильно, а затем и в Петербург. В 1832 году Шевченко отдали на обучение к художнику Василию Ширяеву, где талантливый украинский живописец знакомится с цветом петербургской интеллигенции.

Уже через несколько лет художник Карл Брюллов и влиятельный при российском дворе поэт Василий Жуковский решают выкупить украинца из крепостничества. «Владелец» Шевченко Павел Энгельгард запросил за украинца огромные на то время деньги – 2500 рублей.

Чтобы достать необходимую сумму, Брюллов нарисовал портрет Жуковского. Картину разыграли на аукционе, участие в котором приняла императорская семья.

Обретя свободу, Шевченко поступает в Петербургскую академию искусств, где продолжает обучаться живописи у Брюллова. Параллельно украинец знакомится с классикой мировой литературы, историей и философией. А кроме того - вливается в круги столичной богемы.

В то же время, украинец реализует себя как поэт. В 1840 году выходит его первый поэтический сборник на украинском языке «Кобзарь». Петроградская публика критикует Шевченко за то, что он пишет на «мужицком языке», но в Украине его работы приобретают колоссальную значимость.

В 1843-1845 годах Шевченко путешествует по Украине на правах свободного человека. Увиденное глубоко повлияло на него - поэт становится убежденным противником российского империализма.

В 1846 году Шевченко переселился в Киев и вступил в «Кирилло-Мефодиевское братство» - тайную антирежимную организацию, которая ставила своей целью возрождение украинского освободительного движения.

В 1847 году членов «братства» начали арестовывать, не избежал ареста и Шевченко. Суд приговорил художника к службе рядовым в Оренбургском отдельном корпусе с запретом писать и рисовать. В 1850 Шевченко поместили в Новопетровский береговой форт (современный Казахстан), где он служил семь лет. Освободили его лишь через 2 года после смерти императора Николая I, с запретом постоянно проживать в Украине.

Десятилетняя ссылка подорвала здоровье Шевченко, 10 марта 1861 года он умер.

Наследие Шевченко

Тарас Шевченко стал признанным классиком украинской поэзии. Его сборник «Кобзар», поэму "Гайдамаки" и поэтический цикл «Три лета» знают во всем мире. Шевченко активно выступал против угнетения украинского народа Российской империй – это стоило ему карьеры успешного художника и здоровья.

Тем не менее, Шевченко является одним из самых известных украинских художников, автором более тысячи художественных работ. Около 160 из них на сегодня утрачены.

Шевченко стал одним из символов украинской нации. Его образ широко используется патриотическими силами и сегодня.

Могила Шевченко

Тарас Шевченко похоронен на Чернечьей горе в Каневе (Черкасская область). Его могила является одним из самых почитаемых мест среди украинцев. По случаю годовщины рождения и смерти там будут проводится торжественные мероприятия.