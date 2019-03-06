Мать скандальных Anna-Maria причастна к репрессиям в Крыму - Чийгоз

По его словам, в Крыму Лариса Опанасюк "очень активно, с особой ненавистью к Украине" работает над новыми репрессиями против крымских татар.

Мать участниц дуэта "Анна-Мария", который выступал на Нацотборе на Евровидение 2019, несет ответственность за все аресты и смерти в аннексированном Крыму, поскольку она работает в оккупационном ведомстве.

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Об этом заявил заместитель председателя Меджлиса крымскотатарского народа Ахтем Чийгоз в эфире телеканала ATR.

Чийгоз отметил, что Лариса Опанасюк не просто заместитель Аксенова, а она является очень активным членом команды и на ее совести все смерти, аресты и ужасы, которые происходили на полуострове.

По словам Чийгоза, Опанасюк с особой ненавистью к Украине работает над новыми репрессиями против крымских татар и проукраинского населения в Крыму. При этом ее дети, Анна и Мария, живут в Украине и пользуются всеми благами.

Он также подчеркнул, что дело не только в девушках, а и в тех кто, знает, кто они.

"Эта история показательна еще и тем, что ряд тех, кто должен был нести на себе ответственность за столь политическое мероприятие как Евровидение, нужно призывать к ответственности за то, что они это (участие "Анна-Мария" в Нацотборе) допустили", - отметил Чийгоз.

Как сообщал УНИАН, накануне финала Нацотбора-2019 в котором участвовал дуэт Anna Maria разгорелся скандал. В эфире программы «Prime: Скрипiн» поющие близняшки отказались отвечать политические вопросы. «На самом деле Крым остался Крымом. То же море, те же горы, тот же воздух. Мне кажется, Украина потеряла Крым ... Когда едем в Крым, то проезжаем две границы. Этим все сказано», - сказала одна из сестер. При этом, артистки не признали тот факт, что Россия оккупировала полуостров.

Cкандал получил громкое продолжение в финале Нацотбора на Евровидение 2019, после которого девушки расплакались.