«Мы не сказали "нет"»: ANNA MARIA пожаловались на неверное трактование их скандального интервью

«Журналисты теперь нас трактуют так, как им выгодно», – пожаловались сестры.

Скандальный дуэт ANNA MARIA (сестры Опанасюк) категорически не согласились с утверждением, что в студии журналиста Романа Скрыпина они не признали агрессию России и оккупацию Российской Федерацией полуострова Крым.

В интервью изданию «Обозреватель» певицы заявили, что тогда они просто воздержались от лозунгов, которых ждало общество.

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"Да, мы не сказали "да", и мы не сказали "нет". Но это же не значит, что мы не признали. Мы просто понимаем, что в данном случае для людей важен лозунг, не имеет значения, что человек делает. И что бы мы не сказали, журналисты теперь нас трактуют так, как им выгодно", – заявили сестры.

Поспорили финалистки Нацотбора и с тем, что в России их фрагменты скандального интервью Скрипину сейчас охотно используют на ТВ и в прессе в качестве инструмента пропаганды.

"Еще раз повторим - нам приписывают слова, которых мы не говорили. Нашу позицию озвучивают, но у нас есть своя позиция. А то, что в России разбирают эту ситуацию - это их дело. Но в Украине притесняют своих артистов. Не мы первые, не мы последние, - заявили они. - Люди хотят творить, развиваться, а их просто относят к ряду предателей. И сколько это продлится - это уже вопрос к сознанию людей".

Как сообщал УНИАН, накануне финала Нацотбора группа попала в скандал. Так, в интервью крымскотатарскому телеканалу ANNA MARIA сказали, что "Украина потеряла Крым", что "войны в Украине нет". Кроме того, артистки не ответили, чей полуостров, и отказались признавать, что Российская Федерация оккупировала украинскую территорию.

Родители певицы живут в аннексированном Крыму и поддерживают оккупантов. Более того, матери артисток вручили медаль "за возвращение Крыма России".