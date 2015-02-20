Надежде Савченко не позволили поговорить с сестрой на украинском

Украинская лётчица, народный депутат Надежда Савченко отказалась от медикаментозной поддержки жизненных функций организма и будет употреблять только воду.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщила на брифинге сестра Надежды Савченко Вера.

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Она отметила, что позавчера встретилась с Надеждой на 8 минут, хотя предусматривалось 40 минут, но поскольку они разговаривали по-украински, встреча была прервана.

Вера отметила, что «на вид Надя похудела больше, чем когда была на суде».

Она также подчеркнула, что к Савченко в СИЗО были допущены «какие-то неизвестные немецкие врачи», которые позже на российском телевидении заявили, что все хорошо и она «равномерно и тихонько умирает».

«Надежду это возмутило, и это стало причиной полного отказа от каких-либо коктейлей, уколов глюкозы, и она будет употреблять только воду».

Вера отметила, что из Украины прибыл врач осмотреть Надежду Савченко, но его к ней не допустили.

Сестра сообщила, что на сегодняшний день вес Савченко составляет 57 кг и уже идет 70-й день голодовки.

Она отметила, что у Савченко начались проблемы с щитовидной железой, и от этого она все время мерзнет. «Это единственная Надина жалоба, что она постоянно мерзнет», - сказала Вера, подчеркнув, что Надя никогда не жалуется.

Как сообщал УНИАН, Савченко была похищена боевиками на Донбассе летом 2014 года, а затем ее перевезли в Россию, где обвинили в причастности к гибели российских журналистов. Также в России лётчицу обвинили в незаконном пересечении границы.

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26 октября 2014 года на внеочередных парламентских выборах Савченко была избрана народным депутатом по списку партии «Батькивщины». Верховная Рада делегировала ее в ПАСЕ.

15 декабря 2014 года Савченко объявила голодовку.

10 февраля Басманный суд Москвы продлил срок ареста Савченко до 13 мая.