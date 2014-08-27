Савченко отказалась проходить психиатрическую экспертизу

Заявление Савченко опубликовал в своем «Твиттере» ее адвокат Николай Полозов. Ранее он анонсировал этапирование украинской летчицы в Москву на психиатрическую экспертизу, сообщает Радио Свобода.

Надежда Савченко подчеркнула, что считает назначенную ей психиатрическую экспертизу незаконной.

«Отказываюсь разговаривать с сотрудниками клиники, давать любые показания, отвечать на любые вопросы письменно или устно, заполнять какие-либо анкеты или сдавать любые тесты», - сообщила она.

Читайте такжеСавченко в российском суде: У нас уже нет Януковича, у вас скоро не будет ПутинаНадежда Савченко в своем заявлении также запретила медикам совершать в отношении нее какие-либо медицинские процедуры.

«Любое воздействие на меня - физическое, моральное, психическое, психологическое - будет незаконным», - добавила украинская летчица.

Адвокат Николай Полозов заявил, что решение суда провести психиатрическую экспертизу именно в Москве, а не в Воронеже, в СИЗО которого находится Надежда Савченко, фактически означает, что «доступ адвокатов к Надежде будет невозможен в течение месяца».

Сегодня суд в Воронеже продлил арест Надежды Савченко до 30 октября.

Российская власть инкриминирует Надежде Савченко причастность к убийству под Луганском российских журналистов. Сама она отвергает любые обвинения в свой адрес.

Надежда Савченко воевала на востоке Украины в составе добровольческого батальона «Айдар». В июне она попала в плен к пророссийским боевикам. В начале июля выяснилось, что украинская летчица находится в России, в следственном изоляторе Воронежа.