"Это начало конца": известный продюсер прокомментировал скандал с MARUV (видео)

Продюсер подчеркивает, что во всем случившемся виноваты не артисты, а организаторы.

Известный продюсер Виталий Пастух, который готовил Анастасию Приходько к "Евровидению" отреагировал на скандал с MARUV. По его мнению, этот скандал может иметь весьма негативные последствия для Украины.

Об этом говорится в сюжете программы "Гроши".

Читайте также"Выступили на парочке дне рождений сотрудников": продюсер Alyosha прокомментировал скандал с НТКУ и MARUV

"Шоу вышло, молодцы. Но для страны - это начало конца. Если мы так будем делать и дальше - нас скоро не станет", - говорит продюсер.

Пастух считает, что во всем случившемся виноваты не артисты, а организаторы.

"Это ошибка продюсеров. Или он абсолютно аполитичный человек и вообще не знает, что происходит, что идет война", - отметил он.

MARUV была готова отменить выступления в России ради "Евровидения", но пожаловалась на слишком жесткие условия, которые поставило ей НСТУ.

Подробнее смотрите в сюжете программы "Гроши".

Как сообщал УНИАН, певица MARUV представит Украину на песенном конкурсе Евровидение-2019, который пройдет в Израиле. MARUV сделала заявление после того, как ее участие в песенном конкурсе, который пройдет в Израиле, оказалось под угрозой. На своей странице в Facebook исполнительница написала, что ради участия в Евровидении 2019 она готова отказаться от запланированных гастролей в РФ.