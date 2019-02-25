MARUV прокомментировала требования "Общественного" для ее участия в Евровидении 2019 (видео)

Артистка посетовала, что взамен от НОТУ она ничего не получает.

Победительница Национального отбора на Евровидение-2019 MARUV сделала заявление после того, как ее участие в песенном конкурсе, который пройдет в Израиле, оказалось под угрозой.

На своей странице в Facebook исполнительница написала, что ради участия в Евровидении 2019 она готова отказаться от запланированных гастролей в РФ.

"Вы, наверняка, уже слышали о договоре между участником от Украины и НТКУ, который должен быть подписан сегодня до обеда. Я готова отказаться от выступлений в России. В прямом эфире ответила на все вопросы, которые интересовали жюри. Я не посещала Крым с 2014 года. Не нарушала ни единого Закона Украины. А также готова взять на себя все расходы по участию в международном конкурсе", - отметила артистка.

"Я - украинка, люблю свою страну и горжусь тем, что буду представлять Украину в Тель-Авиве на международном конкурсе "Евровидение - 2019" несмотря на то, что за сутки я получила предложения от трех разных стран представлять их. Но мой ответ категоричен - я выступаю от Украины и никак иначе!", - добавила MARUV.

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Также она рассказала, что, согласно нашумевшему договору, ей запрещена любая импровизация на сцене без утверждения НОТУ.

"Незамедлительная передача авторских прав на песню, принадлежащих мировому лейблу Warner Music (об этих правах было известно до начала конкурса). Четко выполнять любые требования и указания НТКУ. (Теоретически, меня могут заставить плясать на Дне рождения у какого-нибудь вице-премьера, и в случае отказа, меня дисквалифицируют и обяжут опять выплатить штраф в 2 миллиона гривен. Плюс компенсировать НТКУ якобы убытки!). Запрет на общение с журналистами без согласования с НТКУ. (Что полностью нарушает свободу слова и права человека)", - раскрыла певица несколько пунктов договора, который должен быть подписан между ней и НОТУ.

По словам MARUV, в случае нарушения одного из пунктов - штраф 2 миллиона гривень и компенсация убытков еще на неопределенную сумму.

Исполнительница посетовала, что взамен от НТКУ она ничего не получает: ни копейки финансовой поддержки, ни помощи в организации поездки, ни, тем более, международной промо-поддержки. Даже визой она якобы должна заниматься сама.

"Я чувствую давление! И вижу явные попытки заставить меня отказаться представлять свою страну на международном конкурсе "Евровидение -2019". Я прошу вашей поддержки, поддержки прессы и независимых журналистов, которые не готовы выполнять чей-то заказ", - подытожила исполнительница.

Как сообщал УНИАН, в данный момент отправка MARUV на Евровидение от Украины под вопросом, ведь певица должна подписать с "UA:Общественное" контракт с требованием исключить гастроли в России.

При этом у MARUV на апрель запланированы выступления в Москве и Санкт-Петербурге.