Тодоренко разделась - удивила сеть и Топалова (фото)
15:18, 21 февраля 2019Общество
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Ведущая позировала перед мужем в одном плаще.
Топалов удивил новым фото / фото instagram.com/vladtopalovofficial
Муж украинской телеведущей и певицы Регины Тодоренко Влад Топалов поделился с сети необычным фото.
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На своей странице в Instagram супруг Тодоренко опубликовал снимок, на котором они позируют вместе. Так, Регина запечатлена спиной к камере в плаще, который распахнула перед Топаловым.
"Скоро! Regina’s Show, Регина Тодоренко и я! И наш сын. Скоро вы все узнаете и увидите! Будет смешно и интересно", - подписал кадр Топалов.
Напомним, 5 декабря 2018 года Регина Тодоренко стала мамой. Отец ребенка - российский певец Влад Топалов. 25 октября пара тайно сыграла свадьбу.
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