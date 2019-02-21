Тодоренко разделась - удивила сеть и Топалова (фото)

Ведущая позировала перед мужем в одном плаще.

Муж украинской телеведущей и певицы Регины Тодоренко Влад Топалов поделился с сети необычным фото.

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На своей странице в Instagram супруг Тодоренко опубликовал снимок, на котором они позируют вместе. Так, Регина запечатлена спиной к камере в плаще, который распахнула перед Топаловым.

"Скоро! Regina’s Show, Регина Тодоренко и я! И наш сын. Скоро вы все узнаете и увидите! Будет смешно и интересно", - подписал кадр Топалов.

Напомним, 5 декабря 2018 года Регина Тодоренко стала мамой. Отец ребенка - российский певец Влад Топалов. 25 октября пара тайно сыграла свадьбу.