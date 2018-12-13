"Скоро вы все узнаете": Топалов резко вступился за родившую Тодоренко

Топалов признался, что он разочарован в тех фанатах, которые настойчиво требуют опубликовать снимок малыша.

Влад Топалов, муж украинской телеведущей и певицы Регины Тодоренко, которая 5 декабря родила ребенка, обратился к поклонникам.

На своей странице в Instagram Топалов написал, что скоро фанаты узнают все подробности о рождении сына.

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"Скоро. Скоро. Скоро вы все, все узнаете. Не переживайте. Дайте нам спокойно привыкнуть к графику, к новой жизни. Дайте побыть втроем. В тишине. В радости. В счастье. Не травите мою жену. Она вам ничего не должна. Мы все скажем и покажем ровно тогда, когда нам это будет комфортно, а не вам. Ей было бы приятно читать слова радости и поддержки, а не травлю идиотсткую, с требованиями фотографий", - отметил муж Тодоренко.

Также Топалов признался, что он разочарован в тех фанатах, которые настойчиво требуют опубликовать снимок малыша.

"Ох... Читаю ваши комментарии и не могу понять, откуда у вас столько злости и ненависти? Откууууудаааа? Вот правда не понимаю, что же я лично вам сделал, что вы ждёте малейшего повода, чтобы продемонстрировать свой интеллект и написать что-то грубое? Если бы я знал, я бы с радостью попробовал бы это исправить. Но, видит Бог, не понимаю. Почему я обязан выкладывать исключительно то, что вы хотите?", - добавил он.

Отметим, что певица обычно пытается скрывать свою личную жизнь. Так, о романе Тодоренко с российским певцом Владом Топаловым стало известно весной этого года, а уже в июле певец сделал ей предложение. Летом появились слухи, что телеведущая беременна, однако Тодоренко не подтверждала эту информацию вплоть до того момента, когда округлившийся живот стало тяжело скрывать.

Не спешила певица и рассказывать о свадьбе, которая состоялась 25 октября.

Пока ни Топалов, ни Тодоренко ничего не пишут в соцсетях о новорожденном сыне. Однако певец дал комментарий прессе, рассказав подробности о малыше.