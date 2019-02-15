Евровидение-2019: Siren Song скандальной участницы Нацотбора Maruv возглавила рейтинги iTunes и Google Music (видео)

Песня участницы нацотбора Maruv за неделю возглавила рейтинги iTunes и Google Music.

Песня Siren Song певицы Maruv, которой она покоряет нацотбор на Евровидение 2019, через неделю после релиза возглавила рейтинги iTunes и Google Music.

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Кроме того, выступление Maruv на нацотборе в YouTube посмотрели более 1 млн раз.