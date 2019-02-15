Евровидение-2019: Siren Song скандальной участницы Нацотбора Maruv возглавила рейтинги iTunes и Google Music (видео)
14:06, 15 февраля 2019Общество
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Песня участницы нацотбора Maruv за неделю возглавила рейтинги iTunes и Google Music.
Песня Siren Song певицы Maruv, которой она покоряет нацотбор на Евровидение 2019, через неделю после релиза возглавила рейтинги iTunes и Google Music.
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Кроме того, выступление Maruv на нацотборе в YouTube посмотрели более 1 млн раз.
Как сообщал УНИАН, в субботу, 16 февраля, состоится прямой эфир второго полуфинала Национального отбора на Международный песенный конкурс Евровидение 2019. На сцену выйдут 8 участников. Из них только трое пройдут в финал.
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