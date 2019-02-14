Нацотбор на Евровидение 2019: все песни участников второго полуфинала (видео)
В субботу, 16 февраля, состоится прямой эфир второго полуфинала Национального отбора на Международный песенный конкурс Евровидение 2019. На сцену выйдут 8 участников. Из них только трое пройдут в финал.
Во втором полуфинале выступят следующие музыканты:
Braii – «Maybe»
Freedom-jazz – «Cupidon»
KAZKA – «Apart»
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LAUD – «2 дня»
Ivan NAVI – «All For The Love»
ANNA MARIA – «My Road»
KiRA MAZUR – «Дышать»
KHAYAT – «Ever»
Транслировать Нацотбор на Евровидение 2019 будет телеканал СТБ и UA:Первый. Отметим, что на сайте УНИАН также можно будет посмотреть Нацотбор онлайн. Начало прямой трансляции в 19:00.
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Как сообщал УНИАН, оценивать выступления участников и вместе со зрителями выбирать песню, которая представит Украину на Евровидении 2019, будут Джамала, Андрей Данилко и Евгений Филатов.
Финал Национального отбора на Евровидение состоится 23 февраля.