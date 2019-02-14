Нацотбор на Евровидение 2019: все песни участников второго полуфинала (видео)

На сцену второго полуфинала Нацотбора на Евровидение 2019 выйдут восемь участников: Braii, Freedom-jazz, KAZKA, LAUD, Ivan NAVI, ANNA MARIA, KiRA MAZUR, KHAYAT.

В субботу, 16 февраля, состоится прямой эфир второго полуфинала Национального отбора на Международный песенный конкурс Евровидение 2019. На сцену выйдут 8 участников. Из них только трое пройдут в финал.

Во втором полуфинале выступят следующие музыканты:

Braii – «Maybe»

Freedom-jazz – «Cupidon»

KAZKA – «Apart»

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LAUD – «2 дня»

Ivan NAVI – «All For The Love»

ANNA MARIA – «My Road»

KiRA MAZUR – «Дышать»

KHAYAT – «Ever»

Транслировать Нацотбор на Евровидение 2019 будет телеканал СТБ и UA:Первый. Отметим, что на сайте УНИАН также можно будет посмотреть Нацотбор онлайн. Начало прямой трансляции в 19:00.

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Как сообщал УНИАН, оценивать выступления участников и вместе со зрителями выбирать песню, которая представит Украину на Евровидении 2019, будут Джамала, Андрей Данилко и Евгений Филатов.

Финал Национального отбора на Евровидение состоится 23 февраля.